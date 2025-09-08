Sin Bandera, el dúo formado por Leonel García y Noel Schajris, llegará a la Arena Guadalajara el próximo 7 de marzo de 2026 como parte de su Escenas Tour. Con este espectáculo, el grupo repasará su legado de 25 años de carrera.El concierto será un recorrido sonoro que entrelaza nostalgia y frescura con temas que se han convertido en himnos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”; mismas que convivirán con las canciones de su próximo álbum de estudio, el séptimo en su carrera, que se encuentra en su fase final de producción y verá la luz a lo largo de 2026. Además, la cita marcará el debut en directo de su próximo sencillo, previsto para finales de este año, que buscará reafirmar la esencia romántica y profunda que caracteriza a Sin Bandera.“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, compartieron los músicos al anunciar la gira.Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva con tarjetas Banco Azteca del 9 al 11 de septiembre, mientras que la venta al público en general comenzará el 12 de septiembre a las 10:00 horas, a través del sistema superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara y puntos de venta autorizados como Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD. Sin Bandera también se presentará el 27 de febrero en la Arena Monterrey y el 6 de marzo en la Arena CDMX.MF