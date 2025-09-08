Sin Bandera, el dúo formado por Leonel García y Noel Schajris, llegará a la Arena Guadalajara el próximo 7 de marzo de 2026 como parte de su Escenas Tour. Con este espectáculo, el grupo repasará su legado de 25 años de carrera.

El concierto será un recorrido sonoro que entrelaza nostalgia y frescura con temas que se han convertido en himnos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”; mismas que convivirán con las canciones de su próximo álbum de estudio, el séptimo en su carrera, que se encuentra en su fase final de producción y verá la luz a lo largo de 2026.

Además, la cita marcará el debut en directo de su próximo sencillo, previsto para finales de este año, que buscará reafirmar la esencia romántica y profunda que caracteriza a Sin Bandera.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, compartieron los músicos al anunciar la gira.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva con tarjetas Banco Azteca del 9 al 11 de septiembre, mientras que la venta al público en general comenzará el 12 de septiembre a las 10:00 horas, a través del sistema superboletos.com, taquillas de la Arena Guadalajara y puntos de venta autorizados como Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

Sin Bandera también se presentará el 27 de febrero en la Arena Monterrey y el 6 de marzo en la Arena CDMX.

