Todos los estrenos de Disney+ del 8 al 14 de septiembre

Semana con semana, Disney+ presenta nuevos estrenos de series y películas pertenecientes a sus diversas marcas. En su plataforma, los usuarios pueden disfrutar de un amplio catálogo que abarca contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, así como deportes en vivo a través de ESPN.

Disney Plus ofrece tres tipos de suscripción: el plan Estándar con anuncios, con un precio de $149 pesos, el Estánder, que tiene un costo de $249 pesos mensuales o $2,089 pesos anuales, y el plan Premium, con un precio de $319 pesos mensuales o $2,679 pesos anuales.

Existen diferencias entre los tres planes en cuanto a la calidad del video y el audio, así como en el número de dispositivos que se pueden usar para transmitir contenido de manera simultánea. Esto permite que cada suscriptor elija el plan que mejor se ajuste a sus necesidades de uso.

A continuación, te presentamos los estrenos que llegarán a Disney+ de la semana del 8 al 14 de septiembre:

Only Murders in the Building - Temporada 5 (8 de septiembre)

Tres apasionados del crimen real se encuentran, de forma inesperada, envueltos en su propio misterio.

Polaris: la conspiración (10 de septiembre)

Un exdiputado descubre una conspiración que podría desestabilizar la península de Corea.

Los sin nombre (10 de septiembre)

Después de siete años de duelo por el asesinato de su hija, Claudia recibe una llamada que lo cambia todo: "Mamá, soy yo. Ven por mí". Con la ayuda del expolicía que llevó el caso, se lanza a descubrir qué pasó realmente.

SV