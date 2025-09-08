La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, rindió su primer informe de actividades al frente del municipio tapatío. Y destacó la baja de delitos y la estrategia de limpieza como sus principales logros al frente de la capital jalisciense.

En el Teatro Diana y ante cientos de personas invitadas, la alcaldesa resaltó los aseguramientos en materia de seguridad, incluyendo la detención y desarticulación de 23 bandas delictivas que operaban en el Área Metropolitana de Guadalajara.

"Detuvimos a 8,624 personas por delitos y faltas administrativas; aseguramos, entre otras cosas, 747 vehículos, 291 motos, 788 armas de fuego, 4 mil 217 cartuchos, casi 80 kilogramos de drogas; desarticulamos 23 bandas delictivas que no solo impactaban en Guadalajara, sino en toda el Área Metropolitana".

La alcaldesa resaltó la contratación de 250 nuevos oficiales que se sumaron a la Comisaría y que están especializados en el tema de proximidad. Y ello permitió que haya una reducción del 28% en los delitos de alto impacto durante los primeros meses de su gobierno, con ello, afirmó que se ha logrado la percepción de inseguridad más baja desde el año 2017. Agradeció al gobierno de Jalisco y al Ejército y la Guardia Nacional la coordinación para atender la problemática de inseguridad.

Verónica Delgadillo resaltó una inversión de 3 mil millones de pesos en servicios públicos durante su primer año de gobierno. EL INFORMADOR / A. Navarro

La estrategia de seguridad consiste en cuatro ejes: Policía de proximidad, con reuniones vecinales y chats de comunicación directa; servicios públicos de calidad, con mayor inversión en alumbrado, parques y espacios comunes; programas sociales con enfoque en cuidados, incluida la primera red de cuidados del país; corresponsabilidad ciudadana, para trabajar de la mano con la población.

En el caso de los servicios públicos del municipio, Verónica Delgadillo resaltó una inversión de 3 mil millones de pesos en el rubro durante su primer año de gobierno, con el principal enfoque en la limpieza de la capital y destacó que, pese a las críticas y que hace un año la ciudad enfrentaba una crisis de servicios públicos y con bastante basura en las calles, pudieron sacar el reto adelante tras romper la concesión con la empresa Caabsa Eagle, anterior concesionaria del servicio de recolección de basura.

Por ello, el municipio asumió el control del servicio de recolección para mejorarlo, incrementando el nivel de eficiencia y llegar hasta casi el 93%.

"Presentamos la estrategia Limpia Guadalajara, equipamos nuestra ciudad con 160 nuevos camiones que son de la limpieza; armamos 195 rutas para atender las 441 colonias; hicimos un OPD, contratamos a 480 trabajadores de la limpieza y eso nos ha permitido que desde los primeros días tengamos un nivel de recolección del 95% de efectividad".

A la par, como parte de la estrategia Limpia Guadalajara, se crearon los Escuadrones de la Limpieza, responsables de atender de manera inmediata las necesidades en colonias y espacios públicos, así como la Gerencia Nocturna que también ha reforzado las labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

Otro servicio que destacó en el informe fue el alumbrado público. Vero Delgadillo aseguró que se han invertido recursos en la renovación de las luminarias del municipio, tanto de avenidas y calles principales como de los parques.

"Nos hemos concentrado en mejorar la iluminación de la ciudad, garantizando que sea 100 por ciento LED. Y también se trata de una estrategia para iluminar las avenidas más importantes de Guadalajara y también los parques: estamos interviniendo 84 parques con iluminación estratégica".

En cuanto a infraestructura, se invertirán mil 128 millones de pesos en rehabilitar calles, parques, unidades deportivas o médicas para mejorar los servicios que presta el municipio a la ciudadanía. EL INFORMADOR / A. Navarro

También se está contemplando la iluminación de unidades habitacionales del municipio, al considerar que habían estado olvidadas.

En cuanto a infraestructura, se invertirán mil 128 millones de pesos en rehabilitar calles, parques, unidades deportivas o médicas para mejorar los servicios que presta el municipio a la ciudadanía.

Vero Delgadillo recordó el programa de atención de cuidados y los programas sociales que alcanzan una inversión de 333 mdp en beneficio de 243 mil personas de Guadalajara, siendo focalizados en los grupos de la población que más lo necesitan. El municipio seguirá apostando por las facilidades de construir vivienda económica barata y lanzará un programa especial de renta para jóvenes.

La presidenta insistió en el tema de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno para lograr las metas planteadas en su administración y lograr consolidar a Guadalajara como una ciudad segura.

