El jueves 2 de octubre abrirá oficialmente la Arena Guadalajara , un recinto que busca convertirse en referente internacional por su diseño, tecnología y capacidad para albergar espectáculos de gran escala . Su inauguración estará a cargo de la banda estadounidense Maroon 5, una de las agrupaciones más influyentes del pop contemporáneo.

Con capacidad para 20 mil asistentes, suites de lujo, escenario 360, más de 400 pantallas de circuito cerrado y un sistema de climatización de última generación, el complejo fue concebido para ofrecer una experiencia inmersiva que, de acuerdo con sus promotores, no tiene precedente en América Latina , compartió en entrevista con EL INFORMADOR Dante Guillén, gerente de Medios y Promoción.

"Estamos muy contentos, afortunadamente ya este 2 de octubre tenemos la gran apertura de la Arena Guadalajara con el gran concierto internacional de Maroon 5", expresó además de enfatizar que con esto se consolida un proyecto que represente un parteaguas en la forma de vivir los espectáculos en la ciudad.

Guillén describe el recinto como un espacio que busca impresionar en todos los sentidos. “Desde que llegas vas a estar en una experiencia inmersiva con sonidos, con imágenes, con acústica, con visibilidad, con comodidad en los asientos que definitivamente a la gente le va a encantar”.

Un recinto pensado para todos

Más allá de lo estético y tecnológico, la Arena Guadalajara ha sido diseñada para responder a las necesidades de distintos públicos. Sus butacas amplias, 80 puntos de venta de alimentos y bebidas, 600 baños y 2 mil 500 cajones de estacionamiento gratuito forman parte de un entramado logístico que busca comodidad y eficiencia.

La infraestructura también implica un impacto directo en la economía local. De acuerdo con Guillén, la arena generará más de mil millones de pesos de derrama económica al año, con 150 empleos fijos, hasta mil 500 empleos temporales por evento y más de dos mil 500 empleos indirectos en cada fecha.

"La verdad es que el estado de Jalisco debe sentirse muy orgulloso. Nosotros nos sentimos orgullosos de Jalisco, de su gente, de su gobierno, de la empatía que han tenido con nosotros, porque definitivamente será un parteaguas muy importante en todo el tema de entretenimiento en Jalisco", afirmó.

La elección de Maroon 5

La apertura con Maroon 5 no fue una casualidad. Si bien se contemplaron otros artistas internacionales, l a agrupación liderada por Adam Levine encajó perfectamente en el perfil que buscaban los organizadores.

"Desde el primer momento que pensamos en qué talento internacional pudiera llegar a abrir este gran recinto, sabíamos que Maroon 5 quedaba perfecto, iba a un perfil idóneo para todos", explicó Guillén.

"Este tipo de apertura, el que pueda venir el artista, no fue complicado porque siempre para un artista el tener la apertura de un recinto que va a quedar para la prosperidad es un gran reto".

El gerente también destacó la importancia simbólica de la inauguración. "El público en general también va a ser el más agraciado, el poder comprar un boleto y que pueda en algunos años decir que fue partícipe de esta inauguración. Qué maravilla que cuando tengan 80, 90, 100 años digan que formaron parte del primer concierto que tuvo ese gran recinto".

Una cartelera diversa

Aunque el arranque estará marcado por el concierto de Maroon 5, la programación de los primeros meses ya confirma la ambición del proyecto. Durante octubre y noviembre se presentarán artistas como Yuri, José Madero, Fey, Pimpinela, Luli Pampín, Lupita D’Alessio y el 2000s x Siempre, además del masivo 90s Pop Tour, que aprovechará el escenario central con capacidad máxima de 20 mil personas.

"La respuesta del público ha sido maravillosa, ha sido muy buena, aún con los cambios que tuvimos de fechas pospuestas y de algunas cancelaciones. La verdad es que el público ha reaccionado de manera muy positiva porque si el público lo sufrió, nosotros como empresa lo sufrimos al doble", reconoció Guillén, agradeciendo la fidelidad de los asistentes.

Comparación con otros recintos

La empresa detrás del proyecto también opera la Arena Monterrey y la Arena Ciudad de México, dos de los recintos más importantes del país. Sin embargo, sus promotores aseguran que la de Guadalajara está un paso adelante.

"Imagínate contar con una arena que va a ser la más nueva en todo el mundo y que todas las arenas del mundo van a felicitar y van a alabar que tengamos una arena tan tecnológica. Eso te lo puedo asegurar: ninguna arena al día de hoy la va a tener", afirmó Guillén.

El hecho de contar con tres arenas en las principales ciudades del país permitirá consolidar giras internacionales en México. "Nos faltaba Guadalajara, nos faltaba tener un recinto donde pudiéramos ofertar por las tres arenas en las tres plazas más importantes. Eso nos pone en otro nivel", añadió.

La experiencia del público

La arena apuesta por un componente emocional, el sentido de pertenencia que puede generar en quienes asistan a sus primeras presentaciones.

Guillén manda un mensaje para los tapatíos: "Primero, mucho agradecimiento. Gracias por tratar a la arena de manera tan amorosa y gracias por darnos esa confianza de poder seguir comprando sus boletos para que disfruten su espectáculo en un recinto de primer mundo".

A la vez, lanzó una invitación; “Que este próximo 2 de octubre vivan, porque nunca será lo mismo verlo que vivirlo, un concierto como el de Maroon 5 dentro de la arena más tecnológica de Latinoamérica, que será la Arena Guadalajara".

Los boletos para la inauguración con Maroon 5 van de mil 569 pesos a 8 mil 650 pesos, y la organización espera un lleno total. Para Guillén, este primer concierto será sólo el inicio de una nueva etapa para la ciudad.

"Sabemos que este 2 de octubre va a ser un sold out sin precedentes, no nada más para el público, para el gobierno, para los medios de comunicación, porque venimos a marcar un parteaguas muy importante en la industria del entretenimiento".

