Lemus confirma proyectos para mejorar y reactivar el Centro tapatío

El Centro Histórico de Guadalajara contará con nuevos proyectos y estrategias que permitirán su mejora y reactivación, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

En el informe de actividades de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, Lemus – quien también fue alcalde tapatío – destacó que en los próximos días, anunciarán un proyecto en conjunto con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) que consistirá en la adquisición de un edificio del centro para darle mayor viabilidad financiera al organismo estatal y derrama económica al Centro histórico tapatío.

"Pensiones del Estado ha hecho ya la adquisición de un edificio emblemático del Centro Histórico que vamos a recuperar, que el Gobierno del Estado va a hacer esa coinversión con el IPEJAL y que nuevamente todos los trabajadores que estaban en otras colonias como Providencia o la zona de Chapultepec, regresen al Centro Histórico, estén en ese gran inmueble y puedan tener una derrama económica diaria para el Centro Histórico de Guadalajara".

El mandatario recordó que se anunció la construcción del tercer edificio de Ciudad Creativa Digital y se planea que pueda albergar el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari ya que prevén que su sede, en el Cinvestav en Zapopan, quede rebasada. Por ello, se buscará apostar por la ciencia, innovación y tecnología.

Lemus recordó que, de cara a la Copa Mundial de 2026, se anunció la remodelación del Centro Histórico de Guadalajara tras 40 años de no intervenirse. Para ello, el Estado invertirá 350 millones de pesos en el polígono a intervenir que incluye la Plaza de La Liberación, la Plaza Fundadores, Plaza Cabañas, el Paseo Degollado y la Plaza Tapatía.

"Se van a renovar las fuentes, no cambian, quedan en su misma estructura arquitectónica, patrimonial", dijo el gobernador.

El objetivo es hacer frente a daños que han tenido las plazas y puntos del primer cuadro de la ciudad y evitar desprendimientos en pisos, registros y rejillas con daños, falta de accesibilidad, espacios con arbolado inadecuado, fuentes con equipos e instalaciones ineficientes, falta de mobiliario urbano o de iluminación insuficiente e instalaciones aéreas en desuso.

En la plaza Liberación es donde se ubicará el FIFA Fan Fest como parte de la Copa Mundial, el cual, a decir de Lemus, esperan recibir a alrededor de 300 mil personas durante los 39 días que dure.

La reactivación del Centro Histórico complementaría la estrategia de repoblamiento que se ha buscado desde administraciones municipales pasadas con el fin de recuperar la mayor cantidad de población ante la pérdida que ha tenido Guadalajara durante los últimos 30 años.

Aunque no forma parte del Centro Histórico, el gobernador recordó la próxima edificación del C5 estatal con el fin de unir la visión de todos los municipios y que haya una mayor seguridad "para mejorar los índices de seguridad aún más". Lemus resaltó que con la construcción del C5 en la colonia Providencia, se buscará que Jalisco sea el estado con mayor número de cámaras de videovigilancia, puntos de revisión y que sea el estado con mejor sistema de monitoreo de todo el país.

Por otro lado, Pablo Lemus informó que llevarán a cabo una inversión en conjunto con la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Guadalajara, ubicado en la glorieta de La Normal.

"Se le va a hacer un nuevo espacio público que une al Centro Universitario con el parque Alcalde y que sea un motivo para el uso deportivo de los estudiantes y de todos los vecinos de la zona".

Pablo Lemus recordó la construcción de la colmena Comunitaria en el Parque Agua Azul que se edificó para que bajaran los índices delictivos mediante la recuperación del tejido social y que, además, complementa a la colmena instalada en la zona de San Juan de Dios.

El mandatario adelantó la remodelación del CODE cerca de la zona de la Normal con el fin de darle un mejor sitio de entrenamiento para los deportistas jaliscienses que se preparen en el sitio: "Tenemos 24 campeonatos al hilo en la Olimpiada Nacional y los deportistas merecen tener un lugar mucho más digno, renovado para seguirse preparando".

Finalmente, Lemus dijo que habrá 15 planteles escolares del municipio de Guadalajara que serán intervenidos debido a sus malas condiciones.

