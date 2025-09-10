Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Así están los precios para el concierto de José Madero en la Arena Guadalajara

Esto es todo lo que debes saber para asistir al concierto del artista de regiomontano

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡Asiste al concierto de José Madero en la Arena Guadalara! EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Asiste al concierto de José Madero en la Arena Guadalara! EL INFORMADOR / ARCHIVO

El próximo sábado 18 de octubre José Madero presentará en la Arena Guadalajara como parte de Sarajevo: La Gira. En este recital, el artista de Monterrey ofrecerá un repertorio que va desde su álbum Carmesí hasta Sarajevo, con especial concentración en su música más reciente que hace parte del sexto álbum del artista como solista.

José Madero llegará a Guadalajara luego de llenas los recintos más representativos de Ciudad de México y Monterrey, así como un trayecto por Estados Unidos, Centro y Sudamérica, con más de 100 shows post pandemia.

La apertura de puertas comenzará a las 15:00 horas y el evento tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Lee: Detienen a un sujeto que habría robado 200 mil pesos en Puerto Vallarta

¿Cuánto cuestan los boletos de José Madero para la Arena Guadalajara?

 
  • Cancha VIP $2,510 pesos
  • Rojo $1,883 pesos
  • Cancha general $1,632 pesos
  • Amarillo $1,381 pesos
  • Capacidades diferentes I $1,381 pesos
  • Super palco $1,381 pesos
  • Verde $1,130 pesos
  • Azul $1,004 pesos
  • Morado $879 pesos
  • Celeste $753 pesos

Formas de pago son con tarjetas Visa, MasterCard y American Express así como aplicaciones como Todito, Super Monedero y Aplazo. De igual forma, tienes la oportunidad de diferir tu comprar a 6 meses sin intereses siento tarjetahabiente de Santander, Banorte o Amexbank.

Te puede interesar: Detienen a 13 personas en la semana del 1 al 7 de septiembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones