El próximo sábado 18 de octubre José Madero presentará en la Arena Guadalajara como parte de Sarajevo: La Gira. En este recital, el artista de Monterrey ofrecerá un repertorio que va desde su álbum Carmesí hasta Sarajevo, con especial concentración en su música más reciente que hace parte del sexto álbum del artista como solista.José Madero llegará a Guadalajara luego de llenas los recintos más representativos de Ciudad de México y Monterrey, así como un trayecto por Estados Unidos, Centro y Sudamérica, con más de 100 shows post pandemia.La apertura de puertas comenzará a las 15:00 horas y el evento tendrá una duración aproximada de 90 minutos.Formas de pago son con tarjetas Visa, MasterCard y American Express así como aplicaciones como Todito, Super Monedero y Aplazo. De igual forma, tienes la oportunidad de diferir tu comprar a 6 meses sin intereses siento tarjetahabiente de Santander, Banorte o Amexbank.