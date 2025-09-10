Miércoles, 10 de Septiembre 2025

Dua Lipa es de las primeras en probar el nuevo iPhone 17

Esto sucedió días después de que Apple presentara oficialmente los nuevos iPhone

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Dua Lipa ya tiene el nuevo iPhone 17. ESPECIAL / IG / @apple

La cantante británico-albanesa es de las primeras en probar el nuevo iPhone 17 Pro. A través de redes sociales, tanto Dua Lipa como Apple, han compartido publicaciones en colaboración, en donde se ve a la estrella mostrando un día de su gira documentado con el nuevo dispositivo.

Esto sucedió días después de que Apple presentara oficialmente los nuevos iPhone: el iPhone 17, el 17 Pro, el Pro Max y la versión ultradelgada 17 Air. El que Dua Lipa sea de las primeras personas en mostrarse con el dispositivo, gracias a la colaboración con Apple, la posiciona en el centro de la conversación sobre tecnología y exclusividad.

Radical Optimism Tour grabado con el iPhone 17 Pro

A través de Instagram, la cantante mostró a sus seguidores cómo es uno de sus días en tour, grabado con el iPhone 17 Pro. Da un recorrido desde que se despierta hasta los ensayos, y muestra un poco de lo que hay tras bambalinas. 

En el video, lo que más sorprendió es la gran calidad de imagen que tiene el nuevo dispositivo, ya que logra captar imágenes con una claridad impresionante. También destaca bastante el nuevo diseño del iPhone de Dua Lipa, el cual es de un color vibrante denominado “naranja cósmico”, color que está por convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

Esta colaboración refuerza la estrategia de Apple, al vincular sus diferentes productos con celebridades globales, y se continúa confirmando el hecho de que la tecnología se ha convertido en un gran accesorio.

La nueva serie de iPhone sale a la preventa este viernes 12 de septiembre, y pronto el mundo podrá comprobar por sí mismo la calidad de los nuevos dispositivos.

