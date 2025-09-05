El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá el pronóstico de lluvia para este fin de semana, aunque uno de los días será más copioso en precipitaciones.

De acuerdo a Meteored, el próximo sábado se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso en Guadalajara . La temperatura mínima será de 15 °C, y la máxima de 26 °C.

El domingo las temperaturas se mantendrán . Predominará el viento de oeste y de este durante el fin de semana, con rachas máximas de hasta 25 km/h.

La probabilidad de lluvia para el próximo sábado es del 80 por ciento, mayor que el domingo, que tiene el 70 por ciento . En ambos días, la posibilidad de lluvia se incrementa por las tardes y noches.

Lluvias en Guadalajara el fin de semana

Sábado 06 de septiembre 80% de probabilidad de lluvia 26 – 15 °C Domingo 07 de septiembre 70% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C

Clima nacional del sábado 06 al lunes 08 de septiembre de 2025

Durante el sábado, se prevé que la baja presión remanente de “Lorena” se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur. Mientras que, la onda tropical núm. 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco , reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final del día.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Todos con descargas eléctricas.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h; así como probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; pronosticándose durante el sábado, lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste de México, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Jalisco.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México.

Durante el domingo y lunes una nueva onda tropical (núm. 31) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península y el sureste mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

