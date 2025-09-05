El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá el pronóstico de lluvia para este fin de semana, aunque uno de los días será más copioso en precipitaciones.De acuerdo a Meteored, el próximo sábado se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso en Guadalajara. La temperatura mínima será de 15 °C, y la máxima de 26 °C.El domingo las temperaturas se mantendrán. Predominará el viento de oeste y de este durante el fin de semana, con rachas máximas de hasta 25 km/h.La probabilidad de lluvia para el próximo sábado es del 80 por ciento, mayor que el domingo, que tiene el 70 por ciento. En ambos días, la posibilidad de lluvia se incrementa por las tardes y noches.Durante el sábado, se prevé que la baja presión remanente de “Lorena” se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur. Mientras que, la onda tropical núm. 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final del día.Durante el periodo de pronóstico:El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Todos con descargas eléctricas.Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h; así como probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; pronosticándose durante el sábado, lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.Canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste de México, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Jalisco.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México.Durante el domingo y lunes una nueva onda tropical (núm. 31) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península y el sureste mexicano.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA