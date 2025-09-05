Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Walter Mercado: Números mágicos del 5 al 7 de septiembre

Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo

Por: Yahaira Chagollan

Estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito. FACEBOOK/WALTER MERCADO

Estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito. FACEBOOK/WALTER MERCADO

Inicia un nuevo mes y con él la energía astrológica se mueve con fuerza, abriendo portales de intuición, transformación y nuevas oportunidades, por ello Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre, ideales para meditar, manifestar deseos o simplemente estar atentos a las señales del universo.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

  • Números mágicos: 3, 18 y 27. 

TAURO

  • Números mágicos: 6, 14 y 32. 

GÉMINIS

  • Números mágicos: 5, 11 y 28. 

CÁNCER

  • Números mágicos: 9, 20 y 33.

LEO

  • Números mágicos: 1, 15 y 29. 

VIRGO

  • Números mágicos: 4, 12 y 30.

LIBRA

  • Números mágicos: 7, 19 y 25. 

ESCORPIO

  • Números mágicos: 8, 16 y 31. 

SAGITARIO

  • Números mágicos: 2, 13 y 24. 

CAPRICORNIO

  • Números mágicos: 10, 21 y 34.

ACUARIO

  • Números mágicos: 11, 22 y 35.

PISCIS

  • Números mágicos: 9, 17 y 26. 

YC

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones