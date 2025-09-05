Walter Mercado: Números mágicos del 5 al 7 de septiembre

Inicia un nuevo mes y con él la energía astrológica se mueve con fuerza, abriendo portales de intuición, transformación y nuevas oportunidades, por ello Walter Mercado comparte los números mágicos que vibran con mayor intensidad para cada signo durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre, ideales para meditar, manifestar deseos o simplemente estar atentos a las señales del universo.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

Números mágicos: 3, 18 y 27.

TAURO

Números mágicos: 6, 14 y 32.

GÉMINIS

Números mágicos: 5, 11 y 28.

CÁNCER

Números mágicos: 9, 20 y 33.

LEO

Números mágicos: 1, 15 y 29.

VIRGO

Números mágicos: 4, 12 y 30.

LIBRA

Números mágicos: 7, 19 y 25.

ESCORPIO

Números mágicos: 8, 16 y 31.

SAGITARIO

Números mágicos: 2, 13 y 24.

CAPRICORNIO

Números mágicos: 10, 21 y 34.

ACUARIO

Números mágicos: 11, 22 y 35.

PISCIS

Números mágicos: 9, 17 y 26.

