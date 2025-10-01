Ángela Aguilar publica mensaje para Micky Hair tras su fallecimiento

El pasado lunes por la noche, el estilista Miguel de la Mora, mejor conocido por sus clientas, entre ellas Ángela Aguilar, y seguidores como Micky Hair, fue asesinado en un salón de belleza ubicado en la calle Presidente Mazaryk, en Polanco, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el asesinato en el salón " Micky's Hair " fue perpetrado por sujetos armados que huyeron en una motocicleta el lunes 29 de septiembre.

Fue el personal de limpieza del edificio quienes levantaron los vidrios de la puerta rota por los disparos contra de la Mora y los que limpiaron con jabón y agua la sangre en las escaleras.

Poco antes del mediodía del martes, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron al lugar e ingresaron a la recepción del edificio de Moliere, esquina Mazaryk.

Actualmente, la presencia de patrullas y cuatrimotos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es constante en la zona y el estudio permanece cerrado.

Ángela Aguilar despide a Micky Hair

Ayer por la tarde, la joven cantante mexicana Ángela Aguilar publicó una historia desde su cuenta de Instagram donde le dio el último adiós al estilista profesional que laboraba en Ciudad de México.

La joven intérprete reconoce a través de su mensaje que de la Mora fue más que un estilista: lo reconoce como una persona que la ayudó a sentirse bien consigo misma gracias al cambio de imagen que le hizo.

Además, Aguilar recuerda con mucho cariño que el joven era una persona disciplinada en la vida fit y amaba los viajes. Finalmente, lo despide llena de agradecimiento por todos los consejos que le dio envida.

Micky Hair fue, además, estilista de otras artistas e influencers como Priscila Escoto, Kenia Os, Pixie Pliego, Natasha Dupeyrón y Reginina Peredo. IG / @angela_aguilar

Con información de SUN.

Te recomendamos: Sheinbaum habría recibido carta de acreedores de Salinas Pliego en EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF