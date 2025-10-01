Elegir el crimen

¿Qué es lo primero que piensas al ver esta noticia? Una menor de 15 años se salvó de que la reclutara el crimen organizado en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

Ocurrió la noche del domingo.

La menor subió a un taxi de plataforma en la Colonia La Mezquitera en Guadalajara y pidió que la llevaran a la central de autobuses.

En el trayecto, le contó al chofer que acudía por una oferta de trabajo que recibió vía redes sociales y en donde le pagarían medio millón de pesos.

El conductor, sorprendido ante la peligrosa confesión, pues coincidía con el modus operandi del crimen organizado para reclutar jóvenes, se detuvo en una gasolinera de Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Capulín, y pidió ayuda a la policía de Tlaquepaque.

La menor fue rescatada.

Lo primero que pensé al ver esta noticia fue que, en un mundo digital con acceso ilimitado a la información, era increíble que la joven desconociera el peligro al que se encaminaba.

En la web y en la redes abundan advertencias sobre los peligros del reclutamiento forzado.

Pero me equivoqué.

Investigué un poco más sobre el caso con policías y colegas que cubrieron el hecho. Me informaron que todo indica que la menor sabía que iba a trabajar para las filas del crimen organizado. Nadie le mintió en ese sentido. Sabía a dónde iba. El verdadero engaño fue otro.

Hoy se cumple un año de que inició un operativo entre Tlaquepaque y el Gobierno de Jalisco para atender las desapariciones en la Central Nueva luego de numerosos reportes que la pasada gestión de Enrique Alfaro negó.

En este periodo se han rescatado a poco más de un centenar de jóvenes que iban a ser reclutados por el crimen. De ese tamaño fue la negligencia de la anterior administración.

En muchas ocasiones, el verdadero engaño no es la oferta falsa para trabajar en el crimen organizado. Muchos jóvenes se enfilan voluntariamente. Lo han documentado autoridades y reportes independientes.

Las víctimas acuden sabiendo que los recluta el crimen. El verdadero engaño es creer que les pagarán altas sumas de dinero y que todo será mejor y más fácil que en sus hogares, una vara muy baja, pues muchos surgen de familias disfuncionales.

La protagonista de la historia que cuento confesó que su madre había muerto hace un año y que su padre y hermano consumían estupefacientes.

Esa menor es una niña sola, abandonada por el sistema. Ni siquiera puedo imaginar el miedo y el valor detrás de su huida. Una conclusión simplista dirá que buscaba dinero fácil y que esa noche fue salvada.