Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo saber qué día me toca recoger la tarjeta?

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, del 7 de octubre al 7 de noviembre se llevará a cabo la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

Habrá dos formas a través de las cuales las nuevas beneficiarias, que se registraron durante el mes de agosto a la Pensión Mujeres Bienestar, podrán saber la fecha y el lugar para recoger la tarjeta. ESPECIAL

A inicios de esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció en una de las conferencias matutinas encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum las fechas y otros detalles sobre la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la secretaria, la entrega de los plásticos, a través de los cuales las mujeres recibirán depósitos de 3 mil pesos cada dos meses, se llevará a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre en los módulos del Bienestar distribuidos en la República mexicana.

En dicho periodo, se realizará la entrega de casi 2 millones de tarjetas del Banco del Bienestar a féminas de 60 a 64 años de edad.

¿Cómo saber qué día me toca recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Montiel Reyes indicó que habrá dos formas a través de las cuales las nuevas beneficiarias, que se registraron durante el mes de agosto, podrán saber la fecha y el lugar para recoger la tarjeta.

En primer lugar, se habilitará un apartado en el sitio web de la Secretaría del Bienestar para que, con ayuda de la CURP, estas mujeres puedan conocer los datos de su cita para recoger la tarjeta.

De forma adicional, las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje SMS en sus teléfonos celulares con el día, la hora y el lugar para recoger el plástico.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta?

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario acudir de forma puntual a la cita con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Talón morado del registro de solicitud

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, indicó Montiel Reyes.

La tarjeta se entregará en un sobre sellado.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar

