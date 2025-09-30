Martes, 30 de Septiembre 2025

Aviador del Cartel de Sinaloa comparte causa penal con Julio César Chavez Jr.

Tras su detención se dio a conocer que "Chuki" se encuentra en la misma causa penal de 12 objetivos de alto nivel del Cartel del Pacífico

Por: Fabián Flores

El arresto, según García Harfuch, ocurrió tras los recorridos de vigilancia que realizaron autoridades en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato. AP / ARCHIVO / X / @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó esta mañana desde sus redes sociales que se efectuó la captura de Juan Pablo “N”, “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa. El “Chuki” cuenta con la misma causa penal que 12 objetivos de alto nivel del Cártel del Pacífico, incluyendo a Julio César Chávez Jr.

Harfuch señaló que el presunto delincuente contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. La aprehensión se logró tras un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y de la propia SSPC.

Fuentes oficiales precisaron que el detenido, de 26 años, fungió como aviador al servicio de la facción de Los Chapitos, del Cartel de Sinaloa. Del mismo modo, se dio a conocer que el detenido se encuentra en la misma causa penal de 12 objetivos de alto nivel del Cartel del Pacífico, entre ellos:

  • Ovidio Guzmán López “El Ratón”
  • Iván Archivaldo Guzmán Salazar
  • Julio César Chávez Jr.

El arresto, según Harfuch, ocurrió tras los recorridos de vigilancia que realizaron autoridades en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, donde identificaron al presunto delincuente y le marcaron el alto. Tras ello, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Con información de EFE.

