Prime Video: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Bienvenido octubre. Hoy primero del mes te mostramos todos los estrenos que podrás disfrutar en el mes de Halloween con tu subscripción a Prime Video.La plataforma de Amazon incluirá distintas historias a través del formato de series y películas. Con respecto a estas últimas, habrá unos estrenos propios de la temporada. Se trata de películas clásicas de terror en la historia del cine. Aunque también podrás disfrutar de otro tipo de historias a través del amplio catálogo de entretenimiento de Amazon Prime Video.Para aquellos que esperan ansiosos el inicio de la NBA, a finales de mes se podrán disfrutar algunos partidos de la "Asociación" con cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA.