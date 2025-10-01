Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | Prime Video

Prime Video: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Conoce todo lo que podrás disfrutar con tu suscripción a Amazon Prime Video

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos son todos los estrenos de Prime Video para octubre de 2025. ESPECIAL / UNSPLASH Thibault Penin

Estos son todos los estrenos de Prime Video para octubre de 2025. ESPECIAL / UNSPLASH Thibault Penin

Bienvenido octubre. Hoy primero del mes te mostramos todos los estrenos que podrás disfrutar en el mes de Halloween con tu subscripción a Prime Video.

La plataforma de Amazon incluirá distintas historias a través del formato de series y películas. Con respecto a estas últimas, habrá unos estrenos propios de la temporada. Se trata de películas clásicas de terror en la historia del cine. Aunque también podrás disfrutar de otro tipo de historias a través del amplio catálogo de entretenimiento de Amazon Prime Video.

Para aquellos que esperan ansiosos el inicio de la NBA, a finales de mes se podrán disfrutar algunos partidos de la "Asociación" con  cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA.

Estos son los estrenos de Prime Video en octubre

Series

  • The Peripheral - 21/10/25
  • Modern Love Tokyo - 21/10/25

Películas

  • Play Dirty - 01/10/25
  • Blazing Saddles - 01/10/25
  • Bride of Frankenstein - 01/10/25
  • Drácula (1931) - 01/10/25
  • Frankenstein (1931) - 01/10/25
  • Casino Royale (2006) - 01/10/25
  • John Candy - 10/10/25
  • Culpa nuestra - 10/10/25
  • Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam - 17/10/25
  • Gen V (final de la temporada 2) - 22/10/25
  • Harlan Coben’s Lazarus - 22/10/25
  • The Man From U.N.C.L.E. - 27/10/25
  • The Woman In The Yard - 31/10/25

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones