La Secretaría del Bienestar inició hoy miércoles 1 de octubre la entrega del apoyo económico de 8 mil pesos a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones de hasta un metro y medio de altura registradas el pasado fin de semana en el Valle de México. El beneficio será entregado únicamente a las personas que fueron censadas casa por casa en la zona.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, el apoyo está dirigido a quienes resultaron afectados por la tromba del pasado sábado 27 de septiembre y que fueron registrados en el censo oficial, principalmente en Tláhuac, Iztapalapa y Nezahualcóyotl.

Solo las viviendas y negocios visitados durante el censo podrán cobrar, y durante esta acción se entregó un talón de comprobación el día de la visita.

Cada familia registrada en el censo podrá recibir un primer pago de 8 mil pesos para limpieza de viviendas.

Apoyo de 8 mil pesos de la Secretaría del Bienestar: Dónde y cuándo cobrar, requisitos

De acuerdo con Ariadna Montiel, la entrega del apoyo económico comienza hoy miércoles 1 de octubre, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La sede será en el Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (Estadio Neza 86) a partir de las 11:00 horas. En próximos días se habilitarán más puntos en el Estado de México y la Ciudad de México, según avance el censo que se sigue realizando en el Edomex.

Las y los damnificados por las inundaciones en el Valle de México deberán presentarse con:

Talón de comprobación entregado durante el censo

Identificación oficial con fotografía (original y dos copias)

CURP (impreso y en copia)

En contexto…

La tarde del pasado sábado se registró una tromba que provocó el colapso del drenaje y afectó a 14 colonias de Nezahualcóyotl y zonas de Los Reyes La Paz. De acuerdo con el alcalde Adolfo Cerqueda, en tres horas cayó el equivalente a un mes de lluvia, con más de 90 milímetros de agua, lo que anegó calles, viviendas y negocios.

El Gobierno de México, en coordinación con las autoridades del Estado de México y la CDMX, implementó un operativo de emergencia para levantar un censo de daños y comenzar la entrega de apoyos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF