Superboletos tiene todos estos conciertos al 2x1 el día de hoy

Este es el listado completo con los 52 conciertos que se encuentran al 2x1 hoy miércoles en Superboletos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos 52 conciertos en Super Boletos se encuentran al 2x1 solo el día de hoy 1 de octubre. NTX / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 1 de octubre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 52conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • José Luis Zagar en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana
  • Ahuestern Country en la Explanada Walmart Park de Monterrey
  • Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México
  • Los Caligaris la Arena CDMX de México
  • Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz
  • El Fantasma en la Arena CDMX de México
  • Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México
  • Yuri en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • "Juntos" Joge Medina y Josi Cuen en el Estadio Monclova de Coahuila
  • Víctor García en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Sonora Santanera y los Ángeles Negros en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Vanesa Martín en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Cirque du Soleil en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • This is Michael en la Arena CDMX de Ciudad de México
  • This is Michael en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • Beret en la Arena CDMX de México
  • 90s Pop Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México
  • Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey
  • 2000s por siempre en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Luli Pampin en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Luli Pampin en la Arena CDMX de México
  • El lago de los cisnes en el Auditorio del CCU de Puebla
  • 2000s por siempre en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey
  • La última y nos vamos en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Nigga en la Arena CDMX de México
  • Luli Pampin en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Luli Pampin en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca
  • Marca registrada en la Arena CDMX de México
  • Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí
  • BXS en la Arena CDMX de México
  • Despechadas Tour en la Arena CDMX de México
  • Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Salsa cumbión en la Arena CDMX de México
  • Matisse en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • La Caravana del Amor en la Arena Monterrey de Monterrey
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El Cascanueces en el Auditorio CCU de Puebla
  • Barak en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena CDMX de México
  • Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

