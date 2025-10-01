Con la conclusión de los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025, se acerca el último pago del año para millones de beneficiarios de los programas sociales de la Pensión Bienestar .

En esta ocasión, las y los adultos mayores recibirán seis mil 200 pesos, mientras que:

Mujeres de 63 y 64 años: Tres mil pesos.

Personas con discapacidad: Tres mil 200 pesos.

Madres trabajadoras: De mil 650 a tres mil 720 pesos, según el número de hijas o hijos.

Este pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre, que será el sexto y último de pósito de 2025.

Además, existe la posibilidad de que sea la última ocasión en que el monto para adultos mayores se entregue en seis mil 200 pesos, pues se espera un ajuste al alza en 2026, como ha ocurrido en años anteriores. No obstante, esta modificación deberá confirmarse oficialmente por la Secretaría de Bienestar.

¿Cuándo se publicará el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025?

El calendario oficial con fechas exactas será dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de noviembre. Lo más probable es que el anuncio se haga el lunes 3 de noviembre, ya que en fines de semana rara vez se inician los depósitos.

Ese día, millones de personas sabrán la fecha en que recibirán su último apoyo del año.

Calendario tentativo de pagos de noviembre 2025

La dispersión de los apoyos se hacen por orden alfabético por apellido; solo los días hábiles de lunes a viernes, excluyendo 1 y 2 de noviembre que son días festivos (Día de todos los Santos y Día de Muertos), así como los fines de semana.

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: D

Viernes 7 de noviembre: E

Lunes 10 de noviembre: F

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I

Jueves 13 de noviembre: J

Viernes 14 de noviembre: K, L

Lunes 17 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: N, Ñ,

Miércoles 19 de noviembre: O

Jueves 20 de noviembre: P

Viernes 21 de noviembre: Q, R

Lunes 24 de noviembre: S

Martes 25 de noviembre: T

Miércoles 26 de noviembre: U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X

Viernes 28 de noviembre: Y, Z

¿Cómo consultar tu fecha exacta de depósito?

Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.

¿Cómo consultar tu saldo?

Descarga la app del Banco del Bienestar (Play Store o App Store). Acepta los términos y condiciones. Ingresa tu número de celular. Escribe los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP. Crea y confirma una contraseña. En el menú, selecciona “Consultar saldo”.

EE