Con la conclusión de los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025, se acerca el último pago del año para millones de beneficiarios de los programas sociales de la Pensión Bienestar.En esta ocasión, las y los adultos mayores recibirán seis mil 200 pesos, mientras que:Este pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre, que será el sexto y último depósito de 2025.Además, existe la posibilidad de que sea la última ocasión en que el monto para adultos mayores se entregue en seis mil 200 pesos, pues se espera un ajuste al alza en 2026, como ha ocurrido en años anteriores. No obstante, esta modificación deberá confirmarse oficialmente por la Secretaría de Bienestar.El calendario oficial con fechas exactas será dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de noviembre. Lo más probable es que el anuncio se haga el lunes 3 de noviembre, ya que en fines de semana rara vez se inician los depósitos.Ese día, millones de personas sabrán la fecha en que recibirán su último apoyo del año.La dispersión de los apoyos se hacen por orden alfabético por apellido; solo los días hábiles de lunes a viernes, excluyendo 1 y 2 de noviembre que son días festivos (Día de todos los Santos y Día de Muertos), así como los fines de semana.Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia. EE