Sheinbaum habría recibido carta de acreedores de Salinas Pliego en EU

Este martes durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Ricardo Salinas Pliego, el empresario mexicano dueño del conglomerado empresarial Grupo Salinas, intenta politizar el tema de su deuda con el fisco mexicano en vez de saldarla.

" Pues él, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso. [...] Él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. [...] Si él decidiera pagar ahora, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del código fiscal, incluso descuentos, pero tiene que decidir pagar ", aseguró la Presidenta.

Además, ahondando en el tema de las deudas del empresario, la Mandataria aseveró que fue buscada mediante una misiva por los acreedores de Salinas Pliego que radican en Estados Unidos, quienes solicitaron una reunión con Sheinbaum para tratar el tema de aquellas deudas que el dueño de Banco Azteca tampoco ha pagado en el extranjero.

" Debe aquí, debe allá; ayer recibí una carta de las personas a las que les debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Entonces debe allá, acullá y aquí. Quiere politizar este asunto. El que no esté de acuerdo con nosotros, es su derecho, solo tiene que cumplir con la ley ", finalizó tajante la Mandataria.

Según información compartida desde Palacio Nacional por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García , el empresario mexicano tiene una deuda ante el fisco mexicano por 74 mil millones de pesos , además de las multas y recargos que se siguen acumulando mientras Salinas decida no pagar estas obligaciones.

