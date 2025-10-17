El mundo del rock se viste de luto tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss y una figura clave en la historia del género, quien falleció a los 74 años.

La noticia fue confirmada por su familia el jueves 16 de octubre, a través de un comunicado en el que expresaron que sus seres queridos estuvieron junto a él durante sus últimos momentos. “En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras dejaba esta Tierra”, señalaron en un texto compartido con Us Weekly.

Frehley, cuyo nombre completo era Paul Daniel “Ace” Frehley, murió en Morristown, Nueva Jersey, después de sufrir una caída en su hogar unas semanas antes. Su familia recordó su legado con profundo cariño:

“Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y es incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, ¡el recuerdo de Ace vivirá para siempre!”.

Días antes de su fallecimiento, el músico había comunicado a través de Instagram, el pasado 6 de octubre, que tomó la “difícil decisión” de cancelar el resto de las fechas de su gira 2025. Su mánager de gira, John Ostrosky (conocido también como John Ostronomy) explicó en septiembre mediante una publicación en Facebook que Frehley se encontraba recuperándose de una “caída leve” y que, por recomendación médica, debía evitar viajar, aunque eso fuera “en contra de su voluntad”.

Debido a su estado de salud, el guitarrista canceló su presentación en la Feria del Valle Antílope, en California, prevista para el 26 de septiembre. Mientras se recuperaba, su equipo pidió a los fans apoyar a sus colegas de Quiet Riot y Vixen, dejando claro que Frehley planeaba volver pronto a los escenarios y continuar trabajando en su próximo disco, Origins Vol. 4.

Ace Frehley fue uno de los fundadores de Kiss, junto con Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, en 1973. Su virtuosismo quedó plasmado en discos emblemáticos como Destroyer, Rock and Roll Over y Love Gun. En 1982, decidió abandonar la banda por diferencias creativas y formó su propio grupo, Frehley’s Comet, iniciando así una carrera en solitario. En 1996, regresó brevemente para la gira de reunión de Kiss, lo que representó un emotivo reencuentro con sus compañeros y seguidores.

Tras conocerse su muerte, Stanley y Simmons (de 73 y 76 años, respectivamente) expresaron su tristeza mediante un comunicado a The Hollywood Reporter:

“Fue un soldado del rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos fundacionales y más importantes de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de Kiss”.

Frehley deja atrás a su esposa separada, Jeanette Trerotola; su hija, Monique; su hermano, Charles; y su hermana, Nancy Salvner.

Stanley y Simmons concluyeron su mensaje con un emotivo gesto hacia su familia y seguidores:

“Nuestros pensamientos están con Jeanette, Monique y todos aquellos que lo amaron, incluidos nuestros fans de todo el mundo”.

