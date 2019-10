Jary Franco se pone más ranchero

Presumir sus raíces a través del canto es una prioridad para Jary Franco, el joven tapatío que ha decidido dar un vuelco a su carrera para pelear por un lugar en el competido género del regional mexicano.

Aunque Jary comenzó a forjar su trayectoria en los escenarios desde la trinchera del pop, su pasión por el mariachi y el norteño siempre ha estado presente, por lo que aventurarse a una nueva faceta con la que puede compartir su esencia jalisciense era una deuda que ha cumplido con éxito para ser considerado ahora como una de las nuevas promesas de los escenarios rancheros.

“El apoyo de la gente en mi etapa del regional mexicano ha sido increíble. Duré más de siete semanas en los primeros lugares nacionales con ‘No me enseñaste’ y poco a poco sonamos más en la radio y ampliamos gira en Estados Unidos (...) el regional mexicano siempre ha sido parte de mi vida, es mi raíz, crecí en los bailes y fiestas del pueblo. Ya llegué a ese momento de hacer lo que más me gusta y apasiona”.

Poner pausa al pop no es un capricho para Jary Franco, quien desde el lanzamiento de su primer sencillo en el regional mexicano con “No te miento”, demostró el compromiso y responsabilidad de representar a una nueva generación interesada por los ritmos emblemáticos de México, teniendo como ejemplo a exponentes como Christian Nodal, a quien considera uno de los máximos referentes para dar paso a nuevos talentos.

“Con el pop me fue increíble con una gira de más de 25 fechas con el tour ‘Besos pasajeros’, eso fue algo hermoso en mi vida, no es que lo olvide o entierre esa etapa, pero ahora me quiero arriesgar (...) es algo muy bonito formar parte de esta nueva oleada que quiere representar a este género que de alguna manera nos representa en el mundo. Hay quienes están abriendo camino para los que vamos en camino como lo hace Christian Nodal, quien se consolidó y cualquier canción que saca es éxito. Historias así te motivan y te hacen saber que hay oportunidades para ti”.

Entre los grandes

Además de proponer una voz fuerte y romántica, la composición también es una carta que Jary Franco sabe jugar y con la que ha establecido alianzas estratégicas con Joss Favela, Horacio Palencia y Edén Muñoz de Calibre 50, quienes se han sumado con el tapatío para ayudarlo en la lírica de sus canciones.

“Todas las canciones que he sacado en el regional mexicano son mías o en coautoría, es un honor poder trabajar en este proyecto con personas como Horacio Palencia, es un sueño para mí. Ahora que viene mi EP con siete canciones también se suman otros compositores muy importantes como Edén Muñoz y Giovani Cabrera”, detalla Jary Franco al presumir el lanzamiento de su nueva producción a partir del 8 de noviembre, en la que se incluyen nuevos temas como “Y me volvió a pasar”, canción con la que decidió filmar su videoclip en los campos agaveros de Tequila.

Agéndalo

Jary Franco en concierto junto a Los Recoditos, en el Auditorio Benito Juárez de Fiestas de Octubre el 18 de octubre a partir de las 19:00 horas.