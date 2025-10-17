Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

SEP suspende clases en esta fecha, el único día libre en octubre

Uno de los días de octubre habrá suspensión de clases, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP

Por: SUN .

Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del calendario del ciclo escolar 2025-2026, confirmó que se suspenderán las actividades académicas para los alumnos y estudiantes de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) un día del mes de octubre.

De acuerdo con el calendario, será el próximo viernes 31 de octubre cuando se suspendan las clases a nivel nacional para alumnos, debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

LEE: Estos son los dos presuntos involucrados en asesinato de David Cohen

Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes.

Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.

Te puede interesar: Lupillo Rivera prepara acción penal y civil contra Belinda

Debido a que las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre, el próximo lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudarán de manera normal.

Aquí puedes revisar el calendario escolar: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • SEP
  • clases
  • octubre

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones