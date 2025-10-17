SEP suspende clases en esta fecha, el único día libre en octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del calendario del ciclo escolar 2025-2026, confirmó que se suspenderán las actividades académicas para los alumnos y estudiantes de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) un día del mes de octubre.

De acuerdo con el calendario, será el próximo viernes 31 de octubre cuando se suspendan las clases a nivel nacional para alumnos, debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes.

Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.

Debido a que las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre, el próximo lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudarán de manera normal.

Aquí puedes revisar el calendario escolar: https://calendarioescolar.sep.gob.mx/

