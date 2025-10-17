La Granja VIP: ¿quién será el primer eliminado este 19 de octubre?

El pasado 12 de octubre comenzó "La Granja VIP", el nuevo reality de TV Azteca. A una semana de haber comenzado, este próximo 19 de octubre se llevará a cabo la primera Gala de Eliminación, por lo que en redes sociales los seguidores del programa ya están compartiendo sus pronósticos acerca de la o el primer integrante que dejaría el rancho. La lista completa de "granjeros" es la siguiente, compuesta por actores, actrices, cantantes, conductores e influencers:El próximo domingo 19 de octubre, se llevará a cabo la primera gala de eliminación del reality, por lo que un granjero o granjera abandonará la competencia por decisión del público.En esta primera semana, están en peligro de abandonar el rancho:Alguno de ellos abandonará la competencia este domingo, sin embargo, las reglas de este reality indican que, previo a la Gala de Eliminación, las y los nominados tendrán la oportunidad de salvarse en una dinámica próxima a conocerse, además de que otro será reemplazado en la Noche de Traición.A continuación, te proporcionamos un pronóstico generado por Inteligencia Artificial (IA) acerca de quién podría ser la o el primer ranchero que abandone la granja. Este pronóstico se basa en las tendencias de votación que circulan en encuestas no oficiales y redes sociales, ya que la decisión final de eliminación depende completamente de la votación del público.De acuerdo con las cifras preeliminares y encuestas de fans que circulan en varios medios y plataformas sociales, la preferencia de la audiencia se distribuye de la siguiente manera:Basándose en el bajo porcentaje de apoyo que indican las encuestas, la persona con mayor probabilidad estadística de ser la primera eliminada o eliminado de “La Granja VIP” este domingo 19 de octubre es Eleazar Gómez.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF