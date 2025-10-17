La Granja VIP: ¿quién será el primer eliminado este 19 de octubre?

El pasado 12 de octubre comenzó " La Granja VIP ", el nuevo reality de TV Azteca. A una semana de haber comenzado, este próximo 19 de octubre se llevará a cabo la primera Gala de Eliminación, por lo que en redes sociales los seguidores del programa ya están compartiendo sus pronósticos acerca de la o el primer integrante que dejaría el rancho.

La lista completa de "granjeros" es la siguiente, compuesta por actores, actrices, cantantes, conductores e influencers:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

¿Quiénes están nominados?

El próximo domingo 19 de octubre, se llevará a cabo la primera gala de eliminación del reality, por lo que un granjero o granjera abandonará la competencia por decisión del público.

En esta primera semana, están en peligro de abandonar el rancho:

Alfredo Adame

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

Alguno de ellos abandonará la competencia este domingo, sin embargo, las reglas de este reality indican que, previo a la Gala de Eliminación, las y los nominados tendrán la oportunidad de salvarse en una dinámica próxima a conocerse, además de que otro será reemplazado en la Noche de Traición.

¿Quién podría salir de La Granja VIP este domingo?

A continuación, te proporcionamos un pronóstico generado por Inteligencia Artificial (IA) acerca de quién podría ser la o el primer ranchero que abandone la granja. Este pronóstico se basa en las tendencias de votación que circulan en encuestas no oficiales y redes sociales, ya que la decisión final de eliminación depende completamente de la votación del público.

Pronóstico basado en encuestas de redes sociales

De acuerdo con las cifras preeliminares y encuestas de fans que circulan en varios medios y plataformas sociales, la preferencia de la audiencia se distribuye de la siguiente manera:

Basándose en el bajo porcentaje de apoyo que indican las encuestas, la persona con mayor probabilidad estadística de ser la primera eliminada o eliminado de “La Granja VIP” este domingo 19 de octubre es Eleazar Gómez.

Fundamento

Bajo apoyo en encuestas : el actor Eleazar Gómez ha registrado consistentemente el porcentaje más bajo de votos para la permanencia en las encuestas de redes sociales.

: el actor Eleazar Gómez ha registrado consistentemente el porcentaje más bajo de votos para la permanencia en las encuestas de redes sociales. Percepción mediática: su historial polémico ha sido un tema de conversación dentro del programa (notablemente con Alfredo Adame), lo que podría estar afectando negativamente la votación del público para mantenerlo en la competencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF