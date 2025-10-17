El fin de semana ha llegado, y los buenos precios también en Farmacia Guadalajara. Aprovecha las ofertas y promociones disponibles para ahorrar dinero y comprar más, con opciones como 3x2 y descuentos especiales.En esta ocasión, te presentamos algunos de los productos seleccionados en categorías como alimentos, higiene y más. Antes de realizar tu compra, recuerda verificar si los precios aplican en tienda física o en línea, ya que pueden variar por zona geográfica, disponibilidad o vigencia de la promoción.Para más información y conocer más ofertas de Fin de semana en Farmacia Guadalajara ingresa aquí.