"Lo primero que haría" es verlo en el palenque

Hace dos años Vicente Fernández descubrió el talento de su nieto, Alex; el hallazgo lo hizo “El Charro de Huentitán” cuando el joven cantante le pidió de favor que le ayudara con una canción que quería dedicarle a su mamá. Ahí “Chente” decidió lanzarlo como cantante y desde entonces a la fecha ha sido su mejor aliado, pues -dice- de él ha tomado los más sabios consejos y que, incluso, las canciones del disco son elección de los dos, pues tienen gustos similares.

Alex Fernández presentó hace unas semanas su primer material “Sigue la dinastía…” producido por Sony Music con una selección de 11 temas de diferentes compositores, que además contó con la dirección ejecutiva del mayor de los Fernández.

Es así que con este material que incluye temas como: “Lo primero que haría”, “Esta vida”, “Te amaré” y “Puras mentiras”, Alex buscará conquistar el ruedo del Palenque de las Fiestas de Octubre este sábado, cuando el intérprete de regional salte a la pista en punto de la medianoche.

Sin duda será la mejor oportunidad para confirmar que la dinastía Fernández tiene vida para rato.

Aunado a lo anterior, es tal la confianza que tiene Vicente en su nieto, que recientemente publicó un video en el que invita a la gente a disfrutar de la presentación que ofrecerá el más joven de los Fernández de este 19 de octubre; dicho clip lo acompañó con el mensaje: “Este sábado el más pequeño de la dinastía, Alex Fernández, cantará en su primer palenque, estoy seguro amigos que lo recibirán con todo el cariño que siempre han demostrado a mi familia. ¡Qué siga la tradición!”.

Sobre la elección cimentar su carrera desde las bases de regional mexicano, es el propio Alex quien comparte en entrevista para esta casa editorial que “este es el género que más me ha gustado toda la vida, por eso decidí cantarlo. No fue para seguir los pasos a mi abuelo y mi papá, aunque ellos influyeron en que fuera mi género favorito. Al principio con la disquera, cuando dije que quería cantar esto, me decían que quizá era mala idea, que ahora las tendencias son diferentes sobretodo en mi generación y los que vienen detrás, pero a mí no me importó”, apuntó el artista.

Sobre tener a Vicente Fernández como un consejero y apoyo es un privilegio, el hecho de trabajar juntos y establecer una relación más profesional es un factor que lo impulsa a cumplir con sus responsabilidades al máximo: “Es un gran maestro, no es lo mismo que seas el mejor para lo que sea, en este caso para cantar, a que seas un buen maestro. Puedes ser muy buen cantante y mal mentor. Mi abuelo es muy buen maestro, le agradezco todo lo que me ha enseñado y sigue haciendo día a día. Es muy exigente, con mucha disciplina, eso es lo que hace que avancemos. A todos les exige la misma atención que él tiene, si te dice que tenemos que llegar a las seis de la mañana, tienes que estar a esa hora, no cinco minutos antes ni después”.

Sobre la idea de en un futuro explorar otros géneros musicales señala: “Estamos intentando revolucionar el mariachi para llegar a las nuevas generaciones, en la que sentimos que se ha perdido un poco más esta esencia. Sí estaría dispuesto a variar un poco por gusto en algún sencillo o colaboración, pero ahorita en mi línea no pienso cambiar de género”.

Asiste

Alex Fernández, en el Palenque de las Fiestas de Octubre, sábado 19, en punto de la medianoche.