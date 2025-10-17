Durante los meses de octubre y noviembre, Guadalajara se llena de color, magia y tradición para recibir a las almas que nos visitan desde el más allá, y para sorprender a quienes desean maravillarse con los espectaculares eventos que ofrece la capital de Jalisco para celebrar el Día de Muertos y Halloween.

Ya seas local o estés de visita, la Perla Tapatía es un lugar donde el aburrimiento no existe, pues cuenta con miles de actividades, eventos y espacios ideales para todo tipo de gustos y estilos.

Esta vez no será la excepción, ya que en la esperada temporada spooky, tanto chicos como grandes podrán disfrutar de actividades temáticas especiales para vivir al máximo estas festividades.

A continuación, te compartimos el catálogo completo de lo que puedes hacer en Guadalajara este Halloween y Día de Muertos.

Aunque Halloween no es una festividad tradicional mexicana, con el tiempo se ha integrado a nuestra cultura, y cada vez son más las personas que disfrutan de los sustos y los monstruos característicos de esta fecha.

Por ello, Panic Park regresa este mes con nuevas atracciones, más escenarios y las criaturas favoritas de todos. Date un momento para convivir con zombis, vampiros y mucho más en este parque temático de terror que combina teatro, ambientación cinematográfica y performance.

Si prefieres algo más representativo que conecte con nuestras tradiciones, Calaverandia a brirá sus puertas el próximo 22 de octubre, ofreciendo recorridos, atracciones, espectáculos y muchas más experiencias dedicadas a honrar nuestras raíces.

Para quienes disfrutan de la actividad física o buscan algo más dinámico, el 25 de octubre el Parque Metropolitano celebrará la tradicional Carrera Nocturna de Halloween, con el objetivo de fomentar el ejercicio y la convivencia familiar en un ambiente divertido y terrorífico.

En cambio, si prefieres algo más tranquilo pero igualmente impactante, los recorridos nocturnos por el Panteón de Belén son una cita obligada. Este histórico cementerio, uno de los más emblemáticos de Guadalajara, ofrece visitas guiadas entre tumbas centenarias y leyendas que forman parte del folclore tapatío.

Sea cual sea tu tipo de actividad, Guadalajara se consolida como uno de los destinos más vibrantes para celebrar estas fechas.

Entre tradiciones ancestrales y nuevas experiencias llenas de adrenalina, la ciudad ofrece un sinfín de opciones para todos los gustos. Así que prepara tu mejor disfraz o tu ofrenda, y vive una temporada de Halloween y Día de Muertos inolvidable en la Perla Tapatía.

