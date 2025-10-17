Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano; el frente frío número 7 que se extiende por la frontera norte; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; y la onda tropical número 38 que se desplaza por el sureste del territorio nacional, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en las costas de Nayarit, y el sur costero de Jalisco, además de otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la breve caída de llovizna al mediodía.

A esta lloverá hoy, 17 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento oeste que correrán a 24 km/h. Hoy, no se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Por otra parte, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

12:00 PM Soleado 24°C 01:00 PM Soleado 26°C 02:00 PM Nubes y claros 27°C

¿Dónde se encuentra el posible ciclón tropical "Sonia”?

El SMN reportó ayer que, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se halla a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

