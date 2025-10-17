Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano; el frente frío número 7 que se extiende por la frontera norte; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; y la onda tropical número 38 que se desplaza por el sureste del territorio nacional, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en las costas de Nayarit, y el sur costero de Jalisco, además de otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la breve caída de llovizna al mediodía.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento oeste que correrán a 24 km/h. Hoy, no se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Por otra parte, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:El SMN reportó ayer que, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se halla a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO