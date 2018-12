Agenda de conciertos de diciembre en Guadalajara

Se acaba el 2018, uno de los años en los que más conciertos hemos podido disfrutar en la ZMG, pero antes de que el año caduque nos presenta más de 20 conciertos en el mes de diciembre. ¡Conócelos!



Sábado 1 Moenia: Palcco

El evento finalmente fue pospuesto para febrero del 2019.



Domingo 2 Plácido Domingo: Conjunto de Artes Escénicas



Martes 4 y miércoles 5 Roger Waters: Arena VFG



Miércoles 5 Chicano Batman: C3 Stage

Fusiona diversos géneros, principalmente colombianos y mexicanos, esto los ha llevado por diversos escenarios de México y EU con presentaciones en programas tan importantes como el de Conan O’Brien y ahora los podremos ver en Guadalajara nuevamente.

Los boletos a la venta en taquilla de C3 Stage, tiendas Soulflower y TicketNow México.

o en línea AQUÍ PRECIOS:

General $540 pesos. Vip: $900 pesos, incluye balcón, póster, entrada preferencial, 2 bebidas (limitado a 50 boletos)

Jueves 6 Perotá Chingó: C3 Stage

Las argentinas presentan su último disco "Aguas", en el que expresan toda su profundidad mezclándolo a la vez con un pequeño recorrido por sus orígenes musicales y canciones que las han acompañando desde siempre.

Boletos: $400 general preventa. Promoción para grupos: pagan 3 boletos y llevan 4. Ingresar código: PEROTA4X3. $320 a estudiantes (presentando credencial vigente). Sólo válido en taquilla

$500 (día del show)

Jueves 6 Disidente: Teatro Diana



Viernes 7 San Juan Project: C3 Stage

La agrupación lista para presentar su nuevo disco 'Amor Al Harte'. Bandas invitadas: Tenampa Brass Band + Shadowman from Mars. Boletos en la taquilla del C3 Stage o en TicketNow México

Viernes 7 Armando Palomas: Foro Independencia

Armando Palomas regresa a Guadalajara para grabar su disco en vivo "Gracias por sus aplausos", el cual contará con muchos invitados especiales.

Preventa: $300 / Día del evento: $400

Puntos de venta:

Foro Independencia (Epigmenio Glez #66)

La Victory Store (Mezquitan #126)

Pop Shop (Av. Hidalgo #844)

Guitar Gear (Av. Guadalupe 5075)



Viernes 7 J Balvin: Auditorio Telmex



Sábado 8 La Vela Puerca: C3 Stage

Sábado 8 90s Pop Tour: Auditorio Telmex

Sábado 8 José Manuel Aguilera y Yann Zaragoz: Anexo Independencia

Domingo 9 Saurom: C3 Stage

Lunes 10 Ugo Rodríguez: Palcco

Miércoles 12 The Casualties: Foro Independencia

Viernes 14 Say Ocean y Ryan Key (Yellowcard): C3 Stage

Viernes 14 The Beatles Sinfónico: Teatro Diana

Sábado 15 100 Canciones de Guadalajara: C3 Stage

Sábado 15 Calavera Hip Hop Fest: Calzada del campesino 1015

Jueves 20 Andrea Bocelli: Auditorio Telmex



Sábado 22 Craneo & Lasser

Lunes 31 y 2 de enero Rammstein en Puerto Vallarta