El abogado que se convirtió en rapero

Gastón Espinosa, también conocido como Lng/SHT (por el personaje de historietas), es reconocido entre los principales representantes de hip hop nacional y este 15 de diciembre se presenta en la tercera edición del Calavera Hip Hop Fest.

El músico lleva cinco años de trayectoria en la industria, en los que ha lanzado un par de EP’s (“Hip Hop para punk rockers”, en el 2008, por ejemplo) y dos discos de larga duración: “Youth” (2014) y “Les juro que sí llego” (2015). Sin embargo, su labor musical estuvo cerca de ser inexistente, cuenta:

“La verdad es que nunca me gustó mi carrera (Derecho), estudié eso porque tenía que estudiar algo. Vengo de Cancún, ahí no tenemos lo que se le conoce propiamente como ‘escena’, no crecimos con un prototipo, como Cuca, un Porter, o un Siddartha. De ahí (Cancún) sólo han salido Carlos Vela (futbolista); Ana Claudia Talancón (actriz), por ahí dos o tres personas más y ya, mucho menos un ejemplo de música alternativa, por eso nos enorgullece que algunos nos tomen como referencia, no quiero decir que tenemos la suerte de hacer esto, porque sí hay un trabajo de campo fuerte, hay que ser agradecidos y seguir trabajando lo más profesional que podamos”.

Algunos incidentes en su vida determinaron el cambio de profesión: “En el 2013 se murió mi abuela y me puso a pensar mi vida, si era la vida que en verdad quería vivir, había poco apoyo de mis papás, pero como ya estaba grandecito, agarré mis pocos ahorros y le comencé a dar”. La pronta consolidación del proyecto ayudó a ganarse la confianza y apoyo de su familia.

Su primera presentación en Guadalajara fue en 2013, en un show completamente autosustentable y al lado de bandas de punk. “Fue en un billar por el Centro, en ese entonces sólo teníamos una maqueta con cinco canciones y aun así nos acompañaron como 70 personas, fue muy emocionante. Guadalajara siempre nos ha tratado bien, tenemos muchas personas que nos siguen en Monterrey, pero después de la CDMX, en Guadalajara es donde mejor nos va.” La última ocasión en que se presentó en la tierra del tequila fue en el marco del Coordenada GDL, aunque no se programó como estelar, reunió a cerca de tres mil personas.

Gastón pertenece a una nueva camada de raperos que comienzan a dejar el sector underground, para cada vez atraer más fans y aparecer poco a poco con letras más grandes en los festivales. Acerca de esto expone: “La gente dice que he logrado mucho en poco tiempo, estoy agradecido con que así lo vean, pero no necesariamente comparto su opinión, yo creo que hemos hecho mucho trabajo en tan poco tiempo, hemos tratado de hacer en estos cinco años lo que las bandas hacen en 10 y se ve reflejado”.

Fiesta de rap nacional

Con la consigna de apoyar y poner en un mismo escenario el talento nacional del hip hop llega una edición más del Hip Hop Fest. Después de su primera y segunda en las que se contó con la presencia de artistas que se encontraban en busca de consolidación con un sonido fuerte como Charles Ans, Tino el Pingüino, Gera MXM, Sabino, Simpson Ahuevo, Teeam Revolver, Bipo Montana y Neto Reyno y algunos ya consolidados como Banda Bastón, Hispana, Aleman, Akapellah, y grandes del rap como Psycho Realm, regresa recargado con la misión de continuar con el trabajo labrado y que se convierta en una tradición.

Este año cuenta con la presencia de Lng/SHT, el Sabino: el cuarteto de Ferdi, Berdi, Franco, Sami y Fermin que conforman a The Guadaloops, con su sonido “Neomexicano”; el representante de casa: Gordo; artistas emergentes como Proof, GUZMAN UVE y P.FLXWS, y el poder femenino de Mar Abreu y Joy Martínez que darán lugar a demostrar que el hip hop también es cosa de niñas.

Asiste

La fiesta musical se llevará a cabo el día 15 de diciembre, en la Bodega Cultural Water Blue (BCWB), ubicado en calzada del Campesino #1015. Boletos General $450 / All Acces $1000