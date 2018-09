Plácido Domingo vuelve al CAE: dirigirá la OFJ

El cantante y director de orquesta Plácido Domingo regresará al Conjunto de Artes Escénicas (CAE) que inauguró en octubre del año pasado. La sala que lleva su nombre lo recibirá para dirigir a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el próximo 2 de diciembre, según lo compartió María Luisa Meléndrez, directora del recinto.

El CAE está a punto de cumplir un año de vida, y lo celebrará con una agenda llena de actividades. No es para menos: en estos 11 meses de vida han albergado 148 eventos, con 282 funciones (hasta el martes pasado). María Luisa Meléndrez comentó que la cifra sorprende al propio equipo que trabaja en el recinto (un grupo de 35 personas fijas). Por ello, afirmó María Luisa: “El balance es contundente al ver la numeralia”.

El trabajo es unitario en todo el espacio del CAE, con sus cuatro salas unidas por un lobby y el Ágora Jenkins en su exterior. La directora señaló estas características como únicas en los centros de espectáculos culturales en México, “pues pocos inmuebles pueden ostentar la multiplicidad de espacios con diferentes perfiles, ninguno bajo la misma administración. Este diseño del espacio propicia la generación de nuevos públicos para las diferentes disciplinas: al acudir a las actividades más multitudinarias, la gente se entera del resto de la oferta. Teatro, danza, música clásica y popular, la cartelera del lugar tiene algo para todos los gustos”.

Otro tema importante para la directora es la vinculación educativa que han tenido: clases, conferencias, talleres y otras actividades para la formación artística (como las master class de Guillermo del Toro dentro del marco del FICG). Y seguirán sucediendo: Les Ballets de Monte-Carlo tendrá un taller especializante, igual que el Ensamble de Trompetas Simón Bolívar (ambos en octubre), o Catherine Russell Quartet (quien se presenta hoy por la noche, con master class a las 17:00 horas). Un jazzista que pasó para compartir su conocimiento fue el mexicano Antonio Sánchez, a quien esperan traer de nuevo para replicar una actividad que ya tuvo en la Ciudad de México: la proyección de la cinta “Birdman” de Iñárritu musicalizada en vivo por el aclamado baterista.

Aunque su vocación como un lugar para talleres no resuena tanto como los conciertos o el teatro, para María Luisa Meléndrez es de suma importancia, pues genera un contacto directo de los jóvenes estudiantes tapatíos con figuras internacionales: esto, agregó, “les abre las expectativas y los caminos a seguir en una carrera profesional dentro de las artes”. La presencia de congresos, ferias y su parte educativa funge también como carta de presentación del espacio para los asistentes.

Pocos inmuebles pueden ostentar la multiplicidad de espacios con diferentes perfiles, ninguno bajo la misma administración.

Lo retos pendientes de la administración son crecer la asistencia de la gente y enriquecer la oferta de amenidades. Al exterior del recinto, los accesos viales con las adecuaciones y la Línea 3 del Tren Ligero acortarán los tiempos de llegada en unos meses, algo que aguardan el CAE y los asistentes.

Lo que viene

Además de la presencia de Plácido Domingo en diciembre, el CAE ya perfila su agenda para el 2019. Por lo pronto, para el cierre de año tendrán cuatro eventos en alianza con el Cervantino: el mencionado Ballets de Monte-Carlo, Shaid Parvez, la orquesta de Academy of St. Martin in the Field y las Marionetas de Salzburgo presentando “Hansel y Gretel”. De esta última, María Luisa comentó que “se trata de una ópera con un formato accesible para niños. En ese rubro infantil, el CAE ha sido testigo de exitosas funciones, con temporadas de teatro para bebés y como sede del Festival de Teatro para Bebés. Desde el CAE mismo organizaron tres conciertos de orquesta para bebés, una experiencia enriquecedora que repetirán en 2019”, adelantó la directora.

En el tema educativo, afirmó Meléndrez, “se concretará una mayor alianza con el Centro de Producción de Danza Contemporánea de la Ciudad de México”, con quienes ya han traído funciones. Para la directora, este primer año ha tenido el obstáculo del cierre de administraciones, por lo que se avanzó relativamente poco en colaborar más con otras instituciones del país para traer en conjunto espectáculos: los planes son seguir colaborando con el Cervantino y aliarse con el INBA.

Numeralia

El CAE en su primer año