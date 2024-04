Karol G y Feid dominan la noche en los Latin American Music Awards 2024

Karol G y Feid, la pareja que acaparó todas las miradas, fueron los grandes triunfadores de la novena entrega de los Latin American Music Awards al recibir seis premios cada uno, consolidándose como los más laureados del evento.

Por segundo año consecutivo, Karol G se destaca como la artista más premiada en esta celebración de la música latina. Esta edición, realizada por primera vez de manera bilingüe desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, marca un hito en la historia del evento.

La colombiana, ausente en la ceremonia, obtuvo victorias en categorías como artista del año y canción del año por su colaboración con Shakira en 'TQG', así como álbum del año por 'Mañana será bonito'. Feid, por su parte, se destacó en áreas como artista más escuchado en plataformas de streaming y canción global latina del año por 'Classy 101', junto a Young Miko.

"Esto no me lo hubiera ganado, si no fuera por la gente que escucha mi música, espero que se le multiplique a Colombia", dijo el también colombiano al tener en sus manos su primer premio.

Peso Pluma, quien junto a Feid era el más nominado de la noche con doce menciones cada uno, se impuso en dos categorías: la de mejor álbum regional mexicano por 'Génesis', y en la de mejor colaboración de regional mexicano por su tema 'Ella baila sola', junto a Eslabón Armado.

"Solo quiero agradecer tanto cariño que han mostrado a los corridos del proyecto de Peso Pluma, en especial a mis fans porque han hecho que esta ola de los corridos se haga más grande", dijo el cantante desde el estrado.

Shakira, quien tampoco estuvo presente, mostró que su legado como artista pop continúa al haber obtenido los galardones de canción del año, mejor artista pop y mejor canción pop, mientras que Kali Uchis se hizo con el premio de mejor álbum pop por 'Orquídeas'.

Young Miko se impuso en el apartado de mejor artista nuevo, venciendo así a artistas como Peso Pluma o Bad Gyal, y Carin León hizo lo propio en la misma categoría dedicada al género regional mexicano.

Grupo Frontera obtuvo uno de los once galardones a los que optaba, y el puertorriqueño Bad Bunny no ganó en ninguna de las once categorías en las que estaba nominado.

