Roger Waters abre nueva fecha en Guadalajara

Porque un día no fue suficiente ante la demanda, Roger Waters abre una nueva fecha en Guadalajara, ahora también se presentará el 5 de diciembre en la Arena VGF.

La nueva fecha se suma a la ya agotada del 4 de diciembre, cuyo boletaje terminó en los días de preventa y a sólo una hora de la venta en general.

A su vez el legendario músico de Pink Floyd también abre una fecha más en CDMX, el 29 de noviembre en el Palacio de los Deportes tras agotar la del 28.

La visita de Waters es en el marco de su a gira “Us+Them. El concierto contará con canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), además de temas de su más reciente álbum “Is This the Life We Really Want?”.

Los boletos de las nuevas fechas estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex el 26 de febrero, mientras que la venta general será a partir del 1 de marzo a las 11:00 horas a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al 53-25-9000 así como en las taquillas de los recintos.