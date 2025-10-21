Día de Muertos 2025: ¿Dónde comprar disfraces baratos en CDMX?

Ya están cada vez más cerca los festejos del 31 de octubre y el inicio de noviembre que trae consigo el Día de Muertos. Aunque la festividad de Halloween no es de tradición mexicana, muchas personas deciden aprovechar la fecha para reunirse con sus amistades y disfrazarse para pasar un rato ameno.

En estas fechas lo importante será la creatividad para lograr ser la sensación de todas las fiestas de disfraces a las que nos inviten, por eso será necesario conocer cuáles son y dónde se ubican los lugares y negocios en la Ciudad de México donde se pueden adquirir accesorios y máscaras a buen precio.

Este día te compartimos 3 mercados en donde podrás encontrar todo lo que necesites para hacer realidad ese disfraz que tienes pensado y que seguro logrará sacar más de un susto a las y los asistentes de la fiesta.

Mercado de La Merced

Ubicación: Circunvalación, La Merced, Zona Centro, Alcaldía Venustiano Carranza.

El Mercado de La Mercedes un referente para quienes buscan preparar las festividades para el 31 de octubre y Día de Muertos, pues ofrece disfraces para todos los gustos y todas las edades, así como adornos para decorar el altar de muertos y dulces tradicionales. También es posible encontrar entre sus pasillos las tradicionales flores de cempasúchil .

Mercado de La Lagunilla

Ubicación: Lagunilla, Centro

Este recinto capitalino es reconocido por ofrecer gran variedad en productos como ropa, antigüedades y artículos de segunda mano, pero cada temporada de Halloween y Día de Muertos, este recinto se transforma en un destino central para quienes buscan disfraces para estas festividades.

En este mercado las y los capitalinos podrán encontrar disfraces de superhéroes, atuendos para espectáculos y artículos para hacer su propio diseño original.

Mercado de Sonora

Ubicación: Fray Servando Teresa de Mier 419, Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza

Este mercado es principalmente conocido por sus vecinos por su oferta de artículos esotéricos, plantas medicinales y rituales. En estas fechas cercanas a Halloween, el Mercado Sonora concentra una mayor cantidad de productos de este tipo e incluye disfraces, máscaras y productos para el altar de muertos.

Las y los comerciantes ofrecen para sus visitantes vestuarios de calavera, de catrina y productos importados para este Halloween . Los precios varían según materiales y tamaños de los artículos.

