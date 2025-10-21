Buen Fin 2025 será más largo y esta es la razón

El Buen Fin 2025 llegará con una novedad: este año durará más días. La edición se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, lo que implica un cambio respecto a los años anteriores, cuando normalmente comenzaba en viernes.

Este ajuste en los días busca dar más tiempo a los compradores para aprovechar las ofertas sin prisas y permitir que los comercios organicen mejor sus ventas. Además, coincide con un fin de semana largo, aunque esto no es novedad: esta decisión lo vuelve más cómodo para muchos, ya que tienen mayor oportunidad de salir de compras o aprovechar las promociones en línea en esos días de descanso y en el feriado.

Por primera vez en varios años, el Buen Fin arrancará en jueves, justo una semana antes del Black Friday y el Cyber Monday de Estados Unidos, dos fechas muy importantes para el comercio internacional y también en México desde hace algunos años. Con esto, nuestro país busca adelantarse al inicio de la temporada fuerte de descuentos y ofrecer más oportunidades para consumir dentro del territorio nacional.

Por qué cambiaron las fechas del Buen Fin 2025

La Secretaría de Economía indica que este cambio forma parte del rediseño del evento con motivo de su 15 aniversario. El objetivo es hacer del Buen Fin una edición más inclusiva, moderna y adaptada a los nuevos hábitos de consumo, especialmente en el ámbito digital.

Al comenzar en jueves, las tiendas podrán repartir mejor el flujo de clientes y extender sus jornadas de venta durante cinco días completos. Esto beneficiará tanto a los negocios físicos como a las plataformas en línea, que podrán manejar mejor la demanda y evitar saturaciones.

El sábado 15 y el domingo 16 de noviembre se espera que sean los días con más movimiento en tiendas y centros comerciales, mientras que el lunes 17, día feriado, servirá para los últimos remates y ofertas especiales.

Qué significa que el Buen Fin dure más en 2025

Con más días de descuentos, los compradores tendrán más tiempo para comparar precios, planificar sus compras y aprovechar promociones sin aglomeraciones ni compras de último momento.

La ampliación también es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas, que contarán con más días para destacar sus productos y atraer clientes, tanto en tiendas físicas como en línea.

El Buen Fin 2025 no solo será más largo, sino también más estratégico: una edición pensada para impulsar el consumo nacional, apoyar al comercio mexicano y permitir a los consumidores comprar con más calma y mejores precios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF