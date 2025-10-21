Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento en el pago de noviembre?

Es bien sabido que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) juega un papel fundamental en la vida de las personas en México, pues este no solo proporciona seguridad social; también se encarga de pensionar a sus trabajadores al concluir toda una vida de trabajo.

En días recientes se ha dado a conocer que los jubilados del IMSS recibirán un aumento en su pensión en el pago de noviembre, sin embargo, este no incluirá a todos, ¿por qué? Por si no estabas al tanto, aquí te contamos cuáles serán los criterios del último aumento para las pensiones, mismo que se aplicará de forma automática.

Además, cabe recordar que el pago de pensiones está programado para el lunes 3 de noviembre, según el calendario oficial del IMSS.

¿Qué recibirán aumento en el pago de noviembre?

El IMSS aclara que el aumento del 15% será solo para los jubilados del régimen de la Ley 1973, con el fin de apoyar económicamente a quienes no cuenten con familiares registrados como dependientes. En pocas palabras, los pensionados que no tengan:

Esposa o esposo registrados en el Instituto

Hijos menores o en estudios

Concubino o concubina

Padres dependientes económicos

Podrán pedir esta ayuda presentando los siguientes documentos.

Solicitud llenada en la unidad médica del IMSS correspondiente

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Puntito y aparte, aparte del pago de la pensión, las personas jubiladas recibirán la primera parte del aguinaldo a partir de la primera quincena de noviembre; después vendrá la segunda parte el lunes 1 de diciembre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

