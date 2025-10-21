Calaverandia: ¿Cuánto cuestan los boletos para niños y qué incluye?

Calaverandia es un parque temático del Día de Muertos que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco el próximo 22 de octubre. Es un lugar donde grandes y chicos pueden disfrutar de esta inolvidable experiencia. A continuación, te decimos cuáles son los precios para los niños y qué incluyen.

Los boletos varían de acuerdo con la edad e incluyen distintas actividades que se pueden disfrutar en familia.

¿Cuál es el costo de los boletos para niños en Calaverandia?

Cabe destacar que el pase al parque temático para niños de 0 a 3 años es gratuito; por otro lado, el costo de los boletos para niños de 4 a 12 años es de 390 pesos.

El pase incluye:

Alma Espectáculo

Taü

El Gran Altar Canoil

Omitlán

Inframundo

Cementerio Tecnolite

La Plaza McCormick

El Pueblito

Fuente de Pelotas Perron y Lukat

Limbo

Instalaciones Artísticas

Juegos Interactivos

Gigantismo

Personajes Caracterizados

Photo Moments

Entre otras…

Los boletos se pueden comprar en el sitio oficial de Boletomóvil. Si te interesa adquirir tus boletos, ingresa aquí.

Cabe destacar que los precios no incluyen cargos por servicio de Boletomóvil y están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Cuándo inicia Calaverandia?

Calaverandia iniciará el próximo 22 de octubre y estará ubicado en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco.

¿Cuáles son los horarios de Calaverandia?

Los horarios son:

Domingo, martes, miércoles y jueves: de 7:00 pm a 12:00 am

Viernes y sábado: de 7:00 pm a 1:00 am

Recuerda que los lunes está cerrado.

No esperes más y asiste a uno de los eventos que promete sorprender al público. No importa tu edad, pues este parque temático es ideal para todos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *