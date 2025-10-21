Calaverandia: ¿Cuánto cuestan los boletos para niños y qué incluye?

Calaverandia es un parque temático del Día de Muertos que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco el próximo 22 de octubre. Es un lugar donde grandes y chicos pueden disfrutar de esta inolvidable experiencia. A continuación, te decimos cuáles son los precios para los niños y qué incluyen.Los boletos varían de acuerdo con la edad e incluyen distintas actividades que se pueden disfrutar en familia.Cabe destacar que el pase al parque temático para niños de 0 a 3 años es gratuito; por otro lado, el costo de los boletos para niños de 4 a 12 años es de 390 pesos.El pase incluye:Los boletos se pueden comprar en el sitio oficial de Boletomóvil. Si te interesa adquirir tus boletos, ingresa aquí.Cabe destacar que los precios no incluyen cargos por servicio de Boletomóvil y están sujetos a cambios sin previo aviso.Calaverandia iniciará el próximo 22 de octubre y estará ubicado en el Parque Ávila Camacho, frente a Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco.Los horarios son:No esperes más y asiste a uno de los eventos que promete sorprender al público. No importa tu edad, pues este parque temático es ideal para todos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *