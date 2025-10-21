Tradición, cultura, magia y diversión, todo eso podrás encontrar este año en el parque temático Calaverandia, un evento creado especialmente para conmemorar el Día de Muertos , donde el arte, la música y el amor por nuestros seres queridos se unen para ofrecer una experiencia maravillosa.

Y porque todas las edades merecen disfrutar, este año Calaverandia y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) colaboran para ofrecer una tarifa especial a todos los beneficiarios que presenten su tarjeta.

De acuerdo con el sitio oficial, por tan solo $540 pesos mexicanos, los adultos mayores podrán disfrutar de todas las atracciones del boleto general , como Alma Espectáculo, Taü, El Gran Altar, Canoil, Omitlán, Inframundo, Cementerio Tecnolite, La Plaza McCormick, El Pueblito, Fuente de Pelotas Perrón, Lukat, El Limbo y más.

El descuento Inapam solo es válido en taquillas, por lo que los interesados deberán acudir al Parque Ávila Camacho en un horario de 11:00 a 19:00 horas, de lunes a domingo , y mostrar su credencial antes de pagar por su boleto.

La promoción es válida para cualquier día de la semana; sin embargo, está sujeta a disponibilidad del parque y solo podrá entrar una persona por credencial.

Asimismo, el personal de acceso verificará que el tipo de boleto concuerde con la persona que intenta ingresar, por lo que no se puede adquirir el boleto para otra persona que no sea el beneficiario.

Calaverandia está ubicado en el Parque Ávila Camacho, justo frente a Plaza Patria, en Guadalajara, Jalisco.

El parque estará activo del 22 de octubre al 9 de noviembre de domingo a jueves, de 19:00 a 24:00 hora s, y viernes y sábado hasta la 01:00 horas. Los lunes permanece cerrado.

Dentro encontrarás puestos de comida, recuerdos y atracciones con costo adicional. Para esto, el parque solo acepta pagos con tarjeta o ticket cashless. Puedes cargar efectivo en los cajeros y obtener tu ticket para disfrutar sin complicaciones.

Con la tarjeta Inapam, los adultos mayores pueden acceder a diversos beneficios y descuentos diseñados para mejorar su calidad de vida , promoviendo espacios con actividades recreativas y de ocio para su disfrute.

