Apoyo Bienestar de 600 mil pesos: requisitos y qué módulo te corresponde para registro CONAVI

Si uno de tus objetivos próximos es tener una casa, puedes aprovechar uno de los programas del Bienestar que comenzó con el registro de nuevos beneficiarios este lunes 20 de octubre. Se trata del apoyo de Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en la que si cumples con los requisitos, podrás obtener una casa valuada en más de 600 mil pesos.

Desde lunes 20 al 26 de octubre de 2025 deben estar instalados los módulos de la tercera etapa de la primera fase de registro en los estados correspondientes; la dirección se puede consultar en la página web: pvb.conavi.gob.mx.

Registro:

Debes acudir a los módulos con los siguientes documentos en copia, y originales para su cotejo:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente.

CURP actualizada.

Después de entregar los documentos deberás de ser contactado por la CONAVI, quienes agendarán una visita domiciliaria para aplicar la Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

En dicha visita se te solicitarán estos documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

CURP.

Identificación oficial con fotografía vigente.

Certificado de no propiedad.

Carta de no derechohabiencia.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de ingresos o una carta de declaración de ingresos.

Comprobante de estado civil.

Certificado de discapacidad, si aplica.

El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como propósito garantizar una vivienda adecuada, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas o que enfrentan carencias sociales.

