Todos los amantes del automovilismo en nuestro país se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 (F1). Este esperado evento se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital, CDMX.

Según la información oficial de la F1, la competencia principal se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y constará de 71 vueltas al trazado de 4.304 kilómetros.

ESPECIAL / F1

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de México 2025 de F1

Te presentamos el calendario del GP de México 2025 con los horarios y canales de transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, para que puedas seguir completamente en vivo las actividades durante todo el fin de semana.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 24 de octubre 12:30 horas Segunda pruba libre Viernes 24 de octubre 16:00 horas Tercera prueba libre Sábado 25 de octubre 11:30 horas Clasificación (Qualy) Sábado 25 de octubre 15:00 horas GP de México 2025 Domingo 26 de octubre 14:00 horas

Si bien este año el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participa en la F1, la adrenalina se mantiene intacta. Ya se confirmó que el jalisciense regresará el próximo año como parte del nuevo equipo Cadillac, pero por ahora la atención se centra en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ha quedado rezagado en la lucha por conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo. Al mismo tiempo, McLaren ha acaparado reflectores gracias a su dominio tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos, convirtiéndose en los protagonistas del año.

También se rumora que Checo Pérez aparezca entre los invitados a la competencia en su país.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de México 2025 (México Grand Prix)

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, en televisión abierta por el Canal 5, las plataformas de streaming Izzi Go y F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR, con inicio pactado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 14:00 horas

Domingo 26 de octubre, 14:00 horas Sede: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México Transmisión: SKY Sports, Izzi Go, F1 TV Pro, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF