Martes, 21 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | F1

¿A qué hora es y dónde ver EN VIVO el GP de México 2025 de F1?

La competencia en nuestro país se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital

Por: Oralia López

Todos los amantes del automovilismo en nuestro país se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de México 2025. ESPECIAL / IMAGO7

Todos los amantes del automovilismo en nuestro país se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de México 2025. ESPECIAL / IMAGO7

Todos los amantes del automovilismo en nuestro país se preparan para vivir un fin de semana lleno de adrenalina con la llegada del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 (F1). Este esperado evento se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital, CDMX.

Según la información oficial de la F1, la competencia principal se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y constará de 71 vueltas al trazado de 4.304 kilómetros.

 ESPECIAL / F1
 ESPECIAL / F1

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de México 2025 de F1

Te presentamos el calendario del GP de México 2025 con los horarios y canales de transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, para que puedas seguir completamente en vivo las actividades durante todo el fin de semana.

EVENTO

FECHA

HORARIO
Primera prueba libre Viernes 24 de octubre 12:30 horas
Segunda pruba libre Viernes 24 de octubre 16:00 horas
Tercera prueba libre Sábado 25 de octubre 11:30 horas
Clasificación (Qualy) Sábado 25 de octubre 15:00 horas
GP de México 2025  Domingo 26 de octubre 14:00 horas

Si bien este año el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no participa en la F1, la adrenalina se mantiene intacta. Ya se confirmó que el jalisciense regresará el próximo año como parte del nuevo equipo Cadillac, pero por ahora la atención se centra en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien ha quedado rezagado en la lucha por conseguir su quinto campeonato mundial consecutivo. Al mismo tiempo, McLaren ha acaparado reflectores gracias a su dominio tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos, convirtiéndose en los protagonistas del año.

También se rumora que Checo Pérez aparezca entre los invitados a la competencia en su país.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de México 2025 (México Grand Prix)

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, en televisión abierta por el Canal 5, las plataformas de streaming Izzi Go y F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR, con inicio pactado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 14:00 horas
  • Sede: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México
  • Transmisión: SKY Sports, Izzi Go, F1 TV Pro, Canal 5

*Horarios del centro de México
**Sujeto a cambios de transmisión
---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee: Pensión Bienestar: calendario tentativo de pagos de noviembre 2025

Además: FOX One: La nueva plataforma que transmitirá la Liga MX y otras competencias

OF 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones