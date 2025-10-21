Martes, 21 de Octubre 2025

Día de Muertos en Zapopan: Vive una noche de tradición y café en el Bosque El Centinela

En este evento, también habrá café, un altar de muertos comunitario, por lo que se pide llevar la foto de tu ser querido

Será este próximo 29 de octubre de 06:00 pm a 09:00 pm. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El gobierno de Zapopan invita al coloquio "Noche de los muertos" en las oficinas administrativas del Parque Ecológico Municipal Bosque El Centinela, ubicado en Cañadas de San Isidro.

Será este próximo 29 de octubre de 06:00 pm a 09:00 pm.

En este evento, también habrá café, un altar de muertos comunitario, por lo que se pide llevar la foto de tu ser querido. Habrá un recorrido de calacas en el bosque y un concurso de calaveritas. Se puede ir disfrazado.

El cupo es limitado, por lo que es importante registrarse: https://bit.ly/3WNJN3H

