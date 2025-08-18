A la hora de planificar un viaje por trabajo o vacaciones, una de las responsabilidades del automovilista es consultar los costos de las casetas que atravesará, lo que en algunos casos puede representar un gasto significativo.

Las tarifas de las casetas en México se actualizan cada año, y el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.

Aquí te presentamos la lista de las casetas más costosas del país este 2025.

Estas son las casetas más caras en México

De acuerdo con la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Látina (IDEAL), la autopista más cara es la Tepic-Mazatlán. Aquí, el peaje es de $1,010 para automóvil y $504 para moto, según las tarifas publicadas en su página.

Posteriormente, le siguen las casetas de:

Maravatío-Zapotlanejo, a cargo de Red Vía Corta, con un costo de $844 para auto y $420 para moto.

Mérida-Cancún, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un costo de $645 para autos y $322 para motos.

Guadalajara-Tepic, a cargo de IDEAL, con un costo promedio de $690 para autos.

Mazatlán-Culiacán, a cargo de IDEAL, con un costo promedio de $665 para autos.

Como podrás ver, las autopistas y casetas de México son gestionadas por diversas empresas: desde la SCT, Red Vía Corta, IDEAL, MRO Golfo Centro, Capufe y otras concesionarias más.

¿Cuáles son las casetas más caras de Capufe este 2025?

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país. En total, gestiona 76 mil 710 kilómetros de puentes y 113 mil 49 kilómetros de caminos.

De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:

Durango-Mazatlán con un costo de $784 para autos y $392 para motos.

Cuernavaca-Acapulco con un costo de $640 para autos y $319 para motocicletas.

Tinaja-Cosoleaca con un costo de $535 para autos y $267 para motos.

Estación Don-Nogales con un costo de $518 para automóviles y $257 para motos.

Barranca larga-Ventanilla con un costo de $468 para auto y $234 para moto.

Gómez Palacio-Corralitos (Autopista Unión) con un costo de $329 para auto y $164 para moto.

Las Choapas- Ocozocoautla con un costo de $303 para auto y $150 para motocicleta.

Tehuacán-Oaxaca con un costo de $299 para auto y $148 para moto.

Con esta información en mano, te recomendamos planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje. Recuerda que en las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG y en esta nota puedes ver los detalles para comprarlo.

