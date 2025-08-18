A la hora de planificar un viaje por trabajo o vacaciones, una de las responsabilidades del automovilista es consultar los costos de las casetas que atravesará, lo que en algunos casos puede representar un gasto significativo.Las tarifas de las casetas en México se actualizan cada año, y el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.Aquí te presentamos la lista de las casetas más costosas del país este 2025.De acuerdo con la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Látina (IDEAL), la autopista más cara es la Tepic-Mazatlán. Aquí, el peaje es de $1,010 para automóvil y $504 para moto, según las tarifas publicadas en su página.Posteriormente, le siguen las casetas de:Como podrás ver, las autopistas y casetas de México son gestionadas por diversas empresas: desde la SCT, Red Vía Corta, IDEAL, MRO Golfo Centro, Capufe y otras concesionarias más.Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país. En total, gestiona 76 mil 710 kilómetros de puentes y 113 mil 49 kilómetros de caminos.De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:Con esta información en mano, te recomendamos planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje. Recuerda que en las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG y en esta nota puedes ver los detalles para comprarlo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB