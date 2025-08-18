Lunes, 18 de Agosto 2025

Profeco revela el precio mínimo y máximo del uniforme de secundaria

El titular de la Profeco llamó a las madres y padres de familia a que revisen la plataforma "Quién es Quién en los Precios" para comparar los costos y ahorrar antes de comprar

El titular de la Profeco señaló que las ferias por el regreso a clases continuarán en varias partes del país y cuyas fechas y sedes se informarán en la página web de Profeco. SUN / ARCHIVO

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó en la conferencia matutina de este lunes, que dependiendo el establecimiento, en este regreso a clases se ha encontrado que el uniforme completo para secundaria tiene un costo que va desde 206 hasta 774 pesos.

En este sentido, el titular de la Profeco llamó a las madres y padres de familia a que revisen la plataforma "Quién es Quién en los Precios" para comparar los costos y ahorrar antes de comprar.

"En el uniforme completo nos podemos gastar desde 206 hasta 774 pesos dependiendo en donde compremos estos productos. También está disponible para todos nuestra herramienta. `Quién es Quién´ para que vean los precios en los establecimientos, en este caso de uniformes escolares", detalló.

Escalante Ruiz informó que fue todo un éxito la Feria de Regreso a Clases en la Ciudad de México que se llevó a cabo este sábado, a la cual acudieron más de 8 mil personas.

Indicó que las ferias continuarán en varias partes del país y cuyas fechas y sedes se informarán en la página web de Profeco.

"Consulten las sedes en la página de la Profeco para que puedan acudir a comprar sus uniformes y útiles, zapatos y varios productos para el regreso a clases", señaló.

