Profeco revela el precio mínimo y máximo del uniforme de secundaria

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó en la conferencia matutina de este lunes, que dependiendo el establecimiento, en este regreso a clases se ha encontrado que el uniforme completo para secundaria tiene un costo que va desde 206 hasta 774 pesos.

En este sentido, el titular de la Profeco llamó a las madres y padres de familia a que revisen la plataforma "Quién es Quién en los Precios" para comparar los costos y ahorrar antes de comprar.

"En el uniforme completo nos podemos gastar desde 206 hasta 774 pesos dependiendo en donde compremos estos productos. También está disponible para todos nuestra herramienta. `Quién es Quién´ para que vean los precios en los establecimientos, en este caso de uniformes escolares", detalló.

Escalante Ruiz informó que fue todo un éxito la Feria de Regreso a Clases en la Ciudad de México que se llevó a cabo este sábado, a la cual acudieron más de 8 mil personas.

Indicó que las ferias continuarán en varias partes del país y cuyas fechas y sedes se informarán en la página web de Profeco.

"Consulten las sedes en la página de la Profeco para que puedan acudir a comprar sus uniformes y útiles, zapatos y varios productos para el regreso a clases" , señaló.

MV