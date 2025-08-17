Capufe: Estas son las casetas más costosas este 2025

Antes de salir a la carretera para cualquier tipo de viaje, es importante tomar en cuenta el cobro de peaje. Las tarifas de las casetas en México cambian cada año, mientras que el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.En el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país, gestiona 76 mil 710 kilómetros de puentes y 113 mil 049 kilómetros de caminos.De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:Con lo anterior, se recomienda planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje.Cabe recordar, que las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG y en esta nota puedes ver los detalles para comprarlo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV