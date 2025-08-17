Capufe: Estas son las casetas más costosas este 2025

Antes de salir a la carretera para cualquier tipo de viaje, es importante tomar en cuenta el cobro de peaje. Las tarifas de las casetas en México cambian cada año, mientras que el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.

En el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país, gestiona 76 mil 710 kilómetros de puentes y 113 mil 049 kilómetros de caminos.

De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:

Durango-Mazatlán con un costo de $784 para autos y $392 para motos.

con un costo de $784 para autos y $392 para motos. Cuernavaca-Acapulco con un costo de $640 para autos y $319 para motocicletas.

con un costo de $640 para autos y $319 para motocicletas. Tinaja-Cosoleaca con un costo de $535 para autos y $267 para motos.

con un costo de $535 para autos y $267 para motos. Estación Don-Nogales con un costo de $518 para automóviles y $257 para motos.

con un costo de $518 para automóviles y $257 para motos. Barranca larga-Ventanilla con un costo de $468 para auto y $234 para moto.

con un costo de $468 para auto y $234 para moto. Gómez Palacio-Corralitos (Autopista Unión) con un costo de $329 para auto y $164 para moto.

con un costo de $329 para auto y $164 para moto. Las Choapas- Ocozocoautla con un costo de $303 para auto y $150 para motocicleta.

con un costo de $303 para auto y $150 para motocicleta. Tehuacán-Oaxaca con un costo de $299 para auto y $148 para moto.

Con lo anterior, se recomienda planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje.

Cabe recordar, que las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG y en esta nota puedes ver los detalles para comprarlo.

