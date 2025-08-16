En Sinaloa, los museos no solo resguardan el pasado, lo hacen parte del presente. Son espacios donde la historia, el arte y la identidad se entrelazan con la vida cotidiana de las comunidades. Por ello, redescubrir el estado a través de sus museos, desde recintos históricos que narran memorias hasta espacios interactivos enfocados en la preservación de ecosistemas, es una forma especial de hacer turismo, más cercana, reflexiva y conectada con las raíces de la región.

Museo El Fuerte-Mirador. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Museo El Fuerte-Mirador

En lo alto de una colina, una antigua fortaleza se convierte en un puente entre épocas. El Museo El Fuerte-Mirador es un espacio que permite apreciar las raíces prehispánicas y coloniales del Pueblo Mágico a través de piezas elaboradas por el pueblo mayo-yoreme, como petroglifos, herramientas, vestimentas y fotografías, ofreciendo una mirada profunda al legado de su cultura. Uno de sus principales atractivos es su mirador, que regala una panorámica memorable del municipio y del Río Fuerte. Sin duda alguna, un tesoro de historia y cultura.

Ubicación: Prolongación Calle 5 de Mayo, Centro, El Fuerte.

Museo de Minería e Historia. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Museo de Minería e Historia

El esplendor de la época minera de Cosalá cobra vida en una casona del siglo XVII que aún conserva su fachada original. En sus salas, instrumentos y herramientas evocan el trabajo en más de 50 minas. La visita se enriquece con espacios dedicados a la riqueza histórica y cultural del Pueblo Mágico, como una sala de paleontología que exhibe restos fósiles de mamuts, y otra destinada a famosas leyendas locales que pasaron por este lugar como Heraclio Bernal, el “Robin Hood” de Sinaloa, y Luis Pérez Meza, “el trovador del campo”.

Ubicación: Gabriel Leyva Solano 99, Cosalá Centro.

Museo de Arte de Sinaloa (MASIN). ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Museo de Arte de Sinaloa (MASIN)

Uno de los edificios con más historia de Culiacán es hoy un faro de creatividad y memoria. El MASIN resguarda uno de los principales acervos de arte moderno y contemporáneo de México. Con más de 400 obras, incluye piezas de figuras emblemáticas como Rufino Tamayo, Lilia Carrillo, Francisco Goitia, y un autorretrato de Diego Rivera que ha recorrido el mundo. Además, MASIN abre espacios para proyectos de artistas emergentes, haciendo de cada visita un encuentro cercano con el arte mexicano en todas sus formas y épocas.

Ubicación: Rafael Buelna s/n, Centro, Culiacán.

Museo Nacional de la Ballena (MUNBA). ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Museo Nacional de la Ballena (MUNBA)

Este museo ofrece experiencias sensoriales e interactivas que conectan a los visitantes con el mundo. Enfocado en cetáceos como ballenas y delfines, así como en algunas especies de mamíferos como el lobo marino, sus salas permiten explorar a fondo su ecosistema, anatomía, estilo de vida, conservación y mucho más. Con la colección más grande de esqueletos de cetáceos de México y Latinoamérica, MUNBA es un lugar mágico para quienes aman y defienden los océanos y sus animales.

Ubicación: Del Mirador 42, Cerro del Vigía, Mazatlán.

Museo del Jaguar. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Museo del Jaguar

En Cabazán, al norte de San Ignacio, se encuentra el primer museo en México dedicado a una especie emblemática: El jaguar. A través de exposiciones audiovisuales interactivas, los visitantes pueden aprender sobre el felino más grande de América y las acciones para su conservación. Fotografías captadas por cámaras trampa, un jardín botánico y talleres comunitarios construyen un relato poderoso sobre biodiversidad, respeto y conciencia ambiental, que también promueve el valor de la cultura local.

Ubicación: Domicilio conocido, 82976, Cabazán.

Otros museos imperdibles en Sinaloa

El Museo Lola Beltrán , en Rosario, honra a la embajadora de la canción ranchera y a las raíces mineras y arqueológicas del sur del estado.

, en Rosario, honra a la embajadora de la canción ranchera y a las raíces mineras y arqueológicas del sur del estado. El Museo de Pedro Infante , en Salvador Alvarado, rinde homenaje al ícono del cine de oro mexicano y a la cultura popular.

, en Salvador Alvarado, rinde homenaje al ícono del cine de oro mexicano y a la cultura popular. El Museo Los Tigres del Norte, en Mocorito, está dedicado a una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana

Visitando estos lugares, el turismo se transforma en una experiencia enriquecedora que acerca y conecta a los visitantes y habitantes con las múltiples expresiones que hacen de Sinaloa un destino lleno de historias por contar y vivir.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM