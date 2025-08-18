Beatriz Gutiérrez Müller responde a críticas por supuesta mudanza a España

Este lunes, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a las críticas de las que ha sido objeto desde que el diario español ABC difundió que se habría instalado en un barrio exclusivo de Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto.

Según reportes del periódico, Gutiérrez Müller viviría en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

Fuentes diplomáticas señalaron al periódico que Gutiérrez Müller solicitó en marzo el permiso de residencia para instalarse en Madrid, lo que fue criticado debido a que en 2019, la esposa de López Obrador dijo que España debía pedir perdón a México por las atrocidades cometidas durante la conquista.

Beatriz Gutiérrez Müller niega vivir en España

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la escritora calificó a ABC y a otros medios de comunicación involucrados en la difusión de su supuesta mudanza a España como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

Sugirió que los medios de "derecha" pretenden vengarse de su esposo:

"Están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá".

"Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto" , escribió.

Afirmó que su familia ha sido despreciada por los ideales de López Obrador, sin embargo, permanecen unidos: "Estamos siempre en resistencia".

"¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso", concluye el mensaje.

