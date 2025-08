No hay peor sensación que esa que te da el corazón cuando el cajero automático no te entrega el dinero. O peor aún, te da menos de lo que pediste, y al revisar el ticket ves que sí te lo descontaron completo. Este problema no es nada raro. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), BBVA y Banamex lideran la lista de los bancos con más quejas por retiros incompletos o fallidos en cajeros automáticos durante este año.

Y ojo, que si no reportas el incidente a tiempo, podrías perder tu dinero. En lo que va del año, miles de personas ya han presentado reclamaciones por este tipo de errores.

Hasta marzo de 2024, había 63 mil 464 cajeros automáticos en todo el país. Esto representa una disminución de 636, respecto a diciembre de 2023 y de más de 2 mil comparados con marzo del año pasado.

Los bancos con más cajeros en México:

BBVA: 14 mil 487

Banorte: 10 mil 317

Santander: 10 mil 131

Banamex: 9 mil 96

HSBC: 6 mil 101

Además, de enero a septiembre de 2024, la Condusef registró 2 mil 931 quejas por retiros incompletos o fallidos; en todo 2023, fueron 4 mil 165.

Los 5 bancos con más reclamaciones por problemas con cajeros automáticos

BBVA

666 quejas (26.9% más que el año pasado)

Banamex

419 quejas (bajó 13.1%)

Santander

250 quejas (bajó 19.4%)

Banorte

184 quejas (bajó 6.6%)

BanCoppel

76 quejas (subió 38.2%)

