Salvador de Alba arrasa en Tractocamiones en la Súper Copa

Este sábado 16 de agosto, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en el epicentro de sensaciones extremas: el rugido ensordecedor de los tractocamiones, la vibración metálica de los motores al límite y miles de aficionados alzando la voz. En medio de esa atmósfera, el tapatío Salvador de Alba, del equipo FOTON Racing, se coronó triunfador en la categoría de Tractocamiones durante la sexta jornada de la Súper Copa, con el marco festivo del SpeedFest CDMX.

Con una arrancada inteligente desde la segunda plaza de salida, De Alba supo capitalizar un descuido de su rival principal, Santiago Tovar, quien le cedió un leve espacio que el piloto tapatío no desaprovechó. Con oficio y determinación, tomó el liderato y no lo soltó en toda la intensa carrera.

El ambiente en la pista fue emocionante. Los tractocamiones, gigantes de acero y potencia, crearon una sinfonía de adrenalina pura cada vez que aceleraban. Un público entusiasta llenó las tribunas del Hermanos Rodríguez, vibrando con cada cambio de velocidad, cada derrape y cada maniobra de estos pilotos que sobrepasan los límites del control.

Este triunfo refrenda el dominio de Salvador en la temporada y refuerza su liderazgo en el campeonato de tractocamiones, con apenas tres fechas para el cierre del serial. Su victoria no solo lo afianza como puntero, sino que también lo coloca como figura estelar del automovilismo mexicano, consolidando su carrera bajo la marca FOTON.

La jornada no fue solo una competencia: fue una verdadera fiesta del deporte motor. Entre velocidad, espectáculo y pasión, Guadalajara vibró con un campeón que impone su tracción y domina el rugido de estas bestias, un líder local que pone en alto el nombre del país.

SV