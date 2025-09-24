A partir del próximo 1 de octubre de 2025, los usuarios de banca digital en México deberán establecer un límite máximo para sus transferencias electrónicas, conocido como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Con esta medida se busca fortalecer la seguridad en las operaciones y prevenir fraudes.

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo que cada cliente debe establecer para sus transferencias electrónicas.

Este límite puede configurarse en la aplicación móvil o banca en línea del banco, y es de carácter diario, no acumulable. Por ejemplo, si un usuario establece un límite de 10 mil pesos, podrá realizar transferencias por esa cantidad cada día.

Si no se define un límite, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026, esto de acuerdo con el sitio de Nu.

1 de octubre de 2025: Los bancos deben habilitar la opción para que los usuarios configuren su MTU en sus aplicaciones móviles y plataformas digitales.

1 de enero de 2026: El uso del MTU será obligatorio para todos los usuarios. Si no se ha configurado un límite, el banco asignará automáticamente un tope de 12 mil 800 pesos por operación

La implementación del MTU busca proteger a los usuarios de fraudes electrónicos y darles mayor control sobre sus operaciones bancarias. Sin embargo, aquellos que no configuren su límite antes de la fecha establecida podrían enfrentar restricciones en sus transferencias, lo que afectaría principalmente a personas que realizan pagos de nómina, proveedores o inversiones de alto valor.

Los principales bancos que implementarán el MTU a partir de octubre de 2025 son:

BBVA

Banorte

HSBC

Se recomienda a los usuarios de otros bancos verificar con su institución financiera si también aplicarán esta medida.

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas, sigue estos pasos generales:

Abre la aplicación móvil de tu banco.

Accede al menú de configuración o ajustes.

Busca la sección de "Límites de operaciones" o "Límites de transferencias".

Establece el monto máximo que deseas permitir por operación.

Confirma la configuración con el método de autenticación que tu banco requiera.

Configura tu MTU lo antes posible para evitar inconvenientes.

Asegúrate de que el límite establecido se ajuste a tus necesidades financieras.

Mantente informado sobre las políticas de tu banco respecto al MTU.

En caso de dudas, contacta a tu institución financiera para recibir asistencia.

MV