Liverpool es una de las tiendas departamentales más reconocidas en México gracias a su amplia oferta de productos. Sin embargo, uno de los eventos que más emociona a sus clientes son las Ventas Nocturnas, jornadas especiales en las que la tienda ofrece atractivos descuentos, promociones exclusivas y beneficios adicionales para recompensar la lealtad de sus compradores .

Te puede interesar: INAPAM: Registro paso a paso a la Vinculación Productiva para recibir un sueldo

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se celebrará del 3 al 5 de octubre de 2025 , lo que significa que los consumidores tendrán un fin de semana completo para aprovechar rebajas y promociones tanto en línea como en tiendas físicas.

Aunque se le conoce como “venta nocturna”, las promociones estarán disponibles las 24 horas del día a través de su página web y su aplicación móvil, mientras que en tiendas físicas el horario de atención será de 11:00 a 21:00 horas , brindando flexibilidad para quienes prefieren acudir en persona.

En esta edición, Liverpool ofrecerá descuentos de hasta el 50 % en categorías como moda, tecnología, electrodomésticos, hogar y decoración, belleza, juguetería, deportes y viajes y experiencias. Además, los clientes podrán aprovechar beneficios adicionales como la opción de meses sin intereses, un 10 % de descuento extra en la primera compra con tarjeta Liverpool o Liverpool VISA , así como promociones exclusivas para tarjetahabientes.

Esta es la tercera Venta Nocturna del año, lo que significa que aún queda una última edición cerca de la temporada navideña. Sin embargo, la fecha de octubre puede ser el momento perfecto para adelantar las compras de fin de año, aprovechar precios especiales en artículos de temporada o adquirir productos para las próximas festividades.

Con descuentos importantes, facilidades de pago y un amplio catálogo de productos, la Venta Nocturna de Liverpool se convierte en una oportunidad ideal para planificar las compras de manera inteligente y obtener el máximo beneficio por cada peso gastado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP