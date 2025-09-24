Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana en el ÚLTIMO día de pagos

Los depósitos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, terminan mañana 25 de septiembre 

Estas serán las iniciales de los apellidos que cobrarán mañana en el ÚLTIMO día de depósitos de los programas de Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. X / @bienestarmx

El día de mañana, 25 de septiembre, será el último día de pagos para los diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Estos depósitos fueron el quinto pago del año.

Los depósitos a las tarjetas del Bienestar están ya por terminar, por lo que miles de personas se preguntan quiénes podrán retirar su dinero estos últimos días.

¿Qué apellidos reciben su depósito mañana jueves 25 de septiembre?

Según el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 25 de septiembre llegará el pago para quienes inicien su apellido con la letra "W", “X”, "Y" y “Z”.

 X / @bienestarmx
Montos de depósito

  • Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos
  • Programa hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

