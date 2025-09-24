Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana en el ÚLTIMO día de pagos

El día de mañana, 25 de septiembre, será el último día de pagos para los diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Estos depósitos fueron el quinto pago del año.Los depósitos a las tarjetas del Bienestar están ya por terminar, por lo que miles de personas se preguntan quiénes podrán retirar su dinero estos últimos días.Según el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mañana 25 de septiembre llegará el pago para quienes inicien su apellido con la letra "W", “X”, "Y" y “Z”.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF