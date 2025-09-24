INAPAM: Registro paso a paso a la Vinculación Productiva para recibir un sueldo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene un programa de Vinculación Productiva que promueve empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

¿Cómo inscribirse al programa?

A través del Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, la institución mantiene una relación con las empresas que desean incorporar a las personas mayores de 60 y los vincula con los adultos mayores que continúan su deseo de aportar a la sociedad con su trabajo y experiencia.

Este programa ofrece a las personas de la tercera edad, un sueldo base, prestaciones de ley y estabilidad laboral. Para ser parte de Vinculación Productiva INAPAM, es necesario acercarse a uno de los módulos especiales, los cuales están ubicados en cada entidad de la República y se pueden consultar en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores

Cabe destacar que el pago mensual de los adultos mayores, entrará en el incremento del 12% del salario mínimo a partir de enero del 2026, anunciado por el Gobierno de México.

Pasos a seguir en la vinculación

En el módulo de Vinculación Productiva se deberá llenar una solicitud de inclusión social.

Entrevista con el promotor de Vinculación Productiva.

Selección de ofertas o voluntarios disponibles en la localidad.

Gestión de entrevista con la empresa.

Requisitos INAPAM

Cabe aclarar que dependiendo de cada empresa, se pueden pedir requisitos adicionales para la contratación.

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía (original) -INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE.

